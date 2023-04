Come fare la pasta fresca con la planetaria

di Redazione ZON

L’Italia è famosa per la pasta, sia quella secca che quella fresca, realizzata in molteplici formati adatti a ogni tipo di sugo.

La pasta fresca si può realizzare anche in casa e il segreto per ottenerla perfetta è la sfoglia, che può essere tagliata in diversi spessori oppure farcita e richiusa su sé stessa, per creare dei gustosi ravioli o tortelli. Ma come si prepara? Il procedimento non è complicato, ma per un risultato ottimale è utile avvalersi di macchinari affidabili e di qualità, come le impastatrici planetarie Moulinex.

Ingredienti della pasta fresca fatta in casa

Calcolare gli ingredienti per la pasta fresca fatta in casa è piuttosto semplice, poiché basta un uovo ogni 100 grammi di farina a persona. Pertanto, per cucinare la pasta per quattro persone, serviranno 4uova e 400 grammi di farina. Piccole variazioni potrebbero essere necessarie, ad esempio, se le uova sono più grandi oppure in base alla farina utilizzata. In ogni caso, bisogna ottenere un composto ben lavorabile, pertanto si può “aggiustare il tiro”, aggiungendo la farina durante la lavorazione con la planetaria. Viceversa, per un impasto troppo denso e compatto, è possibile aumentare l’umidità con un po’ d’acqua.

Procedimento