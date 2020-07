Il difensore della Lazio, Patric, è stato squalificato per quattro giornate per aver morso Donati nel finale di partita contro il Lecce

Per la Lazio è un momento decisamente no. Contro il Lecce è arrivata la terza sconfitta in cinque partite, che ha quasi chiuso la corsa scudetto a favore della Juventus. La sconfitta dei bianconeri in casa del Milan fa solo aumentare i rimpianti dei biancocelesti, che inoltre dovranno fare a meno di Patric nelle successive quattro giornate.

Tante, infatti, le giornate di squalifica inflitte al difensore per aver morso nel finale di partita Donati. L’arbitro, che inizialmente non aveva notato il gesto, ha estratto il cartellino rosso dopo aver sentito gli assistenti al Var. Patric è stato anche sanzionato con una multa di 10mila euro.

Una perdita pesante per la Lazio, che ha già dovuto salutare anticipatamente Lulic, che ha terminato la propria stagione per infortunio. Per le prossime quattro partite, Inzaghi sulle fasce avrà a disposizione soltanto Lukaku, Lazzari e Jony.

Intanto il difensore si è scusato con Donati per il gesto a fine partita. Lo ha rivelato lo stesso giocatore dei giallorossi: “Ci tengo a far sapere che Patric è venuto in spogliatoio a fine partita per scusarsi ed ho apprezzato molto il suo gesto”.

