La lotta al titolo Mondiale riparte dal circuito del Paul Ricard, la pole position va a Verstappen. Secondo Hamilton

Settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 di scena al Paul Ricard. Eterna lotta tra i contendenti al titolo Mondiale, la pole position se la prende Max Verstappen che precede proprio Lewis Hamilton. Si preannuncia una domenica bollente. Luci e ombre per la Ferrari, 5a e 7a con Sainz e Leclerc.

Q1 – Dopo un solo minuti di sessione, Tsunoda va in testacoda e causa bandiera rossa. Si riprende con una Ferrari non ancora in ritmo nel primo tentativo mentre Verstappen è subito veloce e precede il compagno di squadra Perez in vetta alla classifica provvisoria. La sessione finisce in anticipo per una seconda bandiera rossa, questa volta causata da Schumacher. Eliminati Latifi, Raikkonen, Mazepin, Stroll e Tsunoda.

Q2 – Nella seconda sessione di qualifiche salgono in cattedra le Mercedes che piazzano l’uno-due con Bottas e Hamilton a guidare il gruppo. Salvo per un soffio Charles Leclerc, Verstappen cala ma resta quarto in preparazione della lotta finale per la pole. Eliminati Schumacher, Russell, Giovinazzi, Vettel e Ocon.

Q3 – Primo guizzo di Verstappen che rifila 4 decimi e Hamilton. La lotta è tra Mercedes e Red Bull, tutte le altre si trovano a distanze siderali con la Ferrari in netto affanno dopo le ultime due qualifiche finite con la prima posizione di Leclerc. Il monegasco lamenta problemi di aderenza con le anteriori ed è in ritardo anche rispetto al compagno di squadra. Dopo il secondo e ultimo tentativo, la pole position la conquista Max Verstappen. Le Mercedes di Hamilton e Bottas si mettono a sandwich tra le Red Bull. Sainz quinto e Leclerc settimo limitano i danni per la rossa ma la gara domani sarà in salita per il Cavallino Rampante.