L’attore Paul Ritter si è spento a 54 anni, aveva interpretato l’ingegnere russo Djatlov nell’acclamata mini serie che ricostruiva il disastro nucleare

Paul Ritter è morto all’età di 54 anni dopo una lunga malattia. L’attore era affetto da un tumore al cervello. “È morto sereno, a casa, con la moglie Polly e i figli Frank e Noah al suo fianco”, ha detto il suo agente nell’annunciarne la scomparsa. “Paul Ritter era un attore di grande talento, capace di interpretare un’enorme varietà di ruoli sul palco e davanti allo schermo. Era intelligente, gentile e molto divertente.”

La carriera di Ritter fra teatro e cinema

Paul Ritter, nato nel Kent nel 1966, si divideva fra il teatro, il cinema e la televisione, con ruoli sul grande schermo in film come “Quantum of Solace“ o “Nowhere Boy“. Il suo volto è diventato molto conosciuto in anni recenti soprattutto grazie all’interpretazione dell’ingegnere Anatolij Djatlov nell’acclamata mini serie “Chernobyl” del 2019.

La serie che ha riscosso un successo planetario ha permesso al grande pubblico di godere della straordinaria performance dell’attore britannico. Ritter era anche molto noto in Inghilterra per aver interpretato il personaggio di Martin Goodman nella serie comica britannica “Friday Night Dinner”. Inoltre, aveva preso parte ad “Harry Potter e il principe mezzo sangue”.