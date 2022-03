Pausa per evacuare i civili, l’annuncio di Mosca

La Russia ha annunciato pochi minuti fa di aver cessato temporaneamente le ostilità in modo da garantire l’evacuazione dei civili dal territorio dell’Ucraina tramite i corridoi umanitari. “Siamo pronti a creare corridoi ovunque” ha annunciato lo stesso Ministero della Difesa russo.

Una decisione che fa ben sperare, soprattutto dopo le parole del Ministro degli Esteri Lavrov che aveva annunciato di essere pronto ad eventuali dialoghi per la pace, anche se solo a determinate condizioni. Nel frattempo fonti vicine all’Eliseo hanno confermato contatti telefonici nel corso della mattina tra il Presidente Macron e Vladimir Putin. Il presidente francese ha poi avuto contatti anche con Zelensky. Non sono ancora noti i dettagli di questi incontri a distanza.

La tensione resta comunque a livelli elevati. “La Russia risarcirà l’Ucraina per tutti i danni subiti durante la brutale guerra scatenata da Mosca” ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha poi lanciato un messaggio alla sua gente: “Ricostruiremo ogni casa, ogni strada, ogni città“.

Sono attualmente in corso negoziati a Brest per cercare una mediazione tra le due parti in modo di arrivare ad un cessate il fuoco definitivo.