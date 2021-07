Pekin express tornerà presto! Ecco quando si dovrebbe registrare

Pronti a scoprire il percorso ufficiale e la data delle registrazioni di Pekin express, il format acquistato da Sky?

Pechino express, anzi Pekin express (il nuovo nome), acquistato da Sky qualche tempo fa, sta per prendere il via anche se non mancano di certo le difficoltà. Organizzare e realizzare un reality come Pekin express è già difficile di per sé poi, se pensiamo che siamo ancora in piena pandemia, il tutto è ancora più complicato. Ma non è finita qua.

Oltre le già citate difficoltà, si sono aggiunti altri problemi legati alla situazione politica di alcuni territori che si era pensato di inserire all’interno del percorso dell’edizione 2021 di Pekin express ma, ad oggi è arrivata la conferma sul percorso ufficiale. La carovana di Pekin express, con i suoi concorrenti, attraverserà Israele, Giordania per poi terminare a Dubai.

La nuova stagione, che andrà in onda su Sky Uno, vedrà alla conduzione Costantino Della Gherardesca. Pronti a scoprire quando si registrerà?

Secondo Tvblog, il reality verrà registrato nel prossimo autunno, precisamente fra ottobre e novembre del 2021, mentre la messa in onda su Sky Uno dovrebbe avvenire tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera 2022. Per restare aggiornati sul cast e tutte le altre novità, basterà rimanere sintonizzati sulle nostre pagine ufficiali!