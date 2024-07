Pellezzano: bambino di 9 anni rischia di annegare in piscina, ora in condizioni critiche

di Redazione ZON

Ore di angoscia tra Salerno e Pellezzano per le condizioni di un bambino di 9 anni che, ieri mattina, durante una colonia estiva, ha rischiato di annegare. Il ragazzo, di origine ucraina e diversamente abile, è scivolato accidentalmente in una piscina e non è riuscito a risalire.

I soccorsi

La prima a tuffarsi in acqua – riferisce Salerno Today – è stata la zia anziana, che però ha incontrato difficoltà. Pronto l’intervento di un bagnino e di un dipendente della struttura, che sono riusciti a salvarli. Sul posto è giunto il 118 che ha trasportato il bambino prima al pronto soccorso del Ruggi d’Aragona di Salerno e poi all’ospedale Santobono di Napoli, dove è attualmente ricoverato in condizioni critiche.