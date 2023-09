Pellezzano, domani l’inaugurazione della sesta panchina azzurra

di Rita Milione

Anche Pellezzano avrà la sua Panchina Azzurra. Ad inaugurarla, il prossimo 9 settembre alle ore 19.00 in piazza Don Gerardo Fiore alla frazione Capezzano, sarà l’Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjögren.

Al taglio del nastro ci saranno il Sindaco Francesco Morra e il consigliere comunale Marco Rago, che hanno accolto con grande piacere l’invito all’installazione sul territorio di Pellezzano del simbolo della lotta a questa patologia rara, autoimmune, sistemica, degenerativa ed inguaribile che colpisce in grande maggioranza le donne.

“Siamo lieti – ha detto il Sindaco Morra – di inaugurare sul nostro territorio la Panchina Azzurra per sensibilizzare l’opinione pubblica circa la conoscenza della sindrome di Sjögren che causa effetti deleteri non soltanto sotto l’aspetto clinico, ma anche nei confronti della vita sociale ed affettiva. Come istituzione abbiamo il dovere morale di promuovere simili iniziative per incoraggiare la prevenzione e lanciare incoraggianti messaggi di speranza, soprattutto nel campo della ricerca scientifica, con l’auspicio che la scienza possa trovare adeguate soluzioni utili a contrastare questa malattia”.

La prima panchina azzurra è stata inaugurata a Noto (SR), la seconda a Salerno, la terza a Battipaglia, la quarta ancora a Salerno e la quinta a Bellizzi. Durante l’inaugurazione a Pellezzano, gli allievi dell’Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjögren si esibiranno in due coreografie, di Choros Meràki di danza, diretto da Stefania Fuschini e senza D’Auria.