Pellezzano, al via la raccolta dell’alluminio

di Antonio Jr. Orrico

Una raccolta fondamentale. A Pellezzano, ha preso il via la campagna per sensibilizzare i cittadini al corretto smaltimento dei rifiuti. In particolare, oggi, il Comune è concentrato sull’alluminio, sulla raccolta che sul territorio stanno effettuando in più termini. Il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha ufficialmente annunciato la nuova raccolta direttamente su Facebook, tramite un post presente sulla propria pagina ufficiale.

“Dopo la campagna di premialità per sensibilizzare i cittadini al corretto smaltimento degli oli esausti, prende il via, a Pellezzano, una nuova iniziativa finalizzata ad incrementare le percentuali di riciclo dell’alluminio sul proprio territorio di riferimento. Per ogni chilo e mezzo di alluminio raccolto, che i cittadini potranno consegnare presso l’Isola Ecologica Comunale di Cologna, gli stessi riceveranno in omaggio una scatola di conserva di pomodoro da 500 grammi offerta dall’azienda FDP s.r.l.” ha scritto il sindaco Morra su Facebook.

Lo stesso sindaco di Pellezzano ha poi proseguito il post: “Questa nuova iniziativa è stata ideata per sensibilizzare ed incentiva i cittadini al rispetto dell’ambiente e alla cultura del riciclo dell’alluminio, materiale riciclabile all’infinito. Ringrazio il Vicesindaco, con delega all’Ambiente, Michele Murino, che mostra sempre particolare attenzione in riferimento alle tematiche riguardanti le buone pratiche della raccolta differenziata.“