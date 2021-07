Penelope Cruz e Javier Bardem festeggiano 11 anni di matrimonio

Penelope Cruz e Javier Bardem marito e moglie da 11 anni: il 14 luglio 2010 il loro “si” di fronte ad amici e parenti

Penélope Cruz e Javier Bardem festeggiano 11 anni di matrimonio. Era il 14 luglio 2010 quando si sposarono, in segreto, alle Bahamas (una cerimonia privata nella residenza di un amico, pare Johnny Depp). Da allora il loro legame è sempre stato forte e saldo, ma lontano dai riflettori. Negli anni hanno sempre cercato di conservare la propria privacy, proteggendo da stampa e pettegolezzi il loro amore e la loro famiglia. Nel 2011 e nel 2013 sono anche diventati genitori di due bambini, Leo e Luna.

La loro storia d’amore, all’insegna della riservatezza, è iniziata nel 2007, ma i due si conoscevano già molto tempo. Fin dal loro esordio nel mondo del cinema, nel 1992, hanno spesso lavorato insieme (il loro primo film fu Prosciutto prosciutto di Bigas Luna). La scintilla scattò solo molto più tardi, sul set di Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen. In quell’occasione iniziarono a guardarsi con occhi diversi e molti furono i gossip su un’ipotetica storia d’amore tra Penelope Cruz e Javier Bardem. Le prove ufficiali però arrivarono solo nel 2010.

In quell’anno Javier Bardem si aggiudicò la Palma d’Oro come miglior interpretazione in Biutiful di Alejandro González Iñárritu e fece a Penélope una dedica in mondovisione: “Voglio condividere la gioia di ricevere questo premio con la mia amica, la mia compagna e il mio amore“. Due mesi dopo erano marito e moglie. Da allora anche sul set sono spesso riapparsi insieme come in Loving Pablo (del 2017) e in Tutti lo sanno (2018).

L’amore tra Penelope Cruz e Javier Bardem è un vero esempio per tutte le coppie di Hollywood. Sono, infatti, una delle rare coppie vip, che proprio perché lontane il più possibile dai riflettori, sono riuscite a non essere mai scalfite nel corso degli anni. Il loro segreto è il rispetto reciproco e la dedizione alla famiglia.

Le loro apparizioni sui red carpet sono piuttosto occasionali e pacate, ma lui spesso si lascia scappare meravigliose dichiarazioni d’amore alla stampa. “Lei ha quello che io chiamo ‘Il sangue dell’amore’. Mette passione in ogni cosa. Questo per me è molto attraente. Ci sono donne bellissime e donne sexy. Penélope è entrambe le cose”, ha detto qualche tempo fa.

Insomma, a 11 anni dal fatidico “si”, Penelope Cruz e Javier Bardem, sono sicuramente una delle più belle coppie del cinema; ancora continuano a far sognare il pubblico di tutto il mondo grazie a bellezza, tanto amore e riservatezza.