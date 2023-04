“Per farti ridere di me”, il nuovo singolo de Lo Stato Sociale feat. Mobrici

di Redazione ZON

Dopo “Fottuti per sempre” con Vasco Brondi e “Che Benessere!?” con Naska, Lo Stato Sociale torna con “Per farti ridere di me” con Mobrici, cantautore che ha da sempre la grande forza di saper dar voce alla sua generazione. Prima di augurare un buon viaggio a “Stupido Sexy Futuro”, il nuovo album di inediti in uscita venerdì 5 maggio, “Per farti ridere di me” sarà disponibile in radio e in digitale da venerdì 28 aprile.

Il brano – scritto da Lo Stato Sociale e da Matteo Mobrici e prodotto da Andrea Appino – è la lettera che arriva a distanza di tempo dalla fine di una storia d’amore, quando si capiscono gli errori commessi e si è logorati dai rimpianti, quando la voglia di urlare all’altra persona che in realtà qualcosa di buono la si è fatta davvero. E non resta che racchiudere tutto in dei versi e, nero su bianco, alzando il volume, si dà finalmente un senso a tutto e, soprattutto, quella storia ritrova la sua dignità nell’esistere di una canzone.

“Per farti ridere di me” è l’ultimo singolo che anticipa “Stupido Sexy Futuro” (Garrincha Dischi/Island Records) – in pre-order nei formati CD e vinile e pre-save al link https://lostatosociale.lnk.to/stupidosexyfuturo – il nuovo album dei regaz che arriva a 6 anni di distanza dall’ultimo disco e che non avrà peli sulla lingua. Spregiudicati, ironici e attuali, la band torna senza aver paura di dire ciò che pensa e lo fa nel miglior modo possibile: scrivendo insieme canzoni che affondano le radici nella loro storia e in un passato che ha plasmato il presente, con uno sguardo teso e attento al futuro.

Svelata oggi anche la tracklist completa del disco e tutte le collaborazioni presenti al suo interno:

“La musica degli sfigati” feat. Management (prod. Andrea “Sollo” Sologni) “Anche i ricchi muoiono” (prod. Andrea “Sollo” Sologni, Matteo Costa Romagnoli) “Ops l’ho detto” feat. CIMINI, Drefgold (prod. Simon Says) “Pompa il debito” (prod. Andrea “Sollo” Sologni, Matteo Costa Romagnoli) “Per farti ridere di me” feat. Mobrici (prod. Andrea Appino) “Vita di m3rda 4ever” (prod. Andrea “Sollo” Sologni) “Tutti i miei amici” (prod. Andrea “Sollo” Sologni) “Senza di noi” (prod. Andrea “Sollo” Sologni) “Che Benessere!?” feat. Naska (prod Fabio Gargiulo, Andrea “Sollo” Sologni, Matteo Costa Romagnoli) “Fottuti per sempre” feat. Vasco Brondi (prod Niccolò Carnesi, Andrea “Sollo” Sologni) “Filastrocca per un disco” (prod Stefano Maggiore, Matteo Costa Romagnoli, Fabio Gargiulo)

“Ciao, siamo Lo Stato Sociale, l’unica band di successo che non vanta tentativi di imitazione. E se molti penseranno: “per fortuna!”; molti altri si chiederanno “lo stato sociale chi?”. Il nostro nuovo disco di inediti arriva dopo 6 anni dal precedente, anni in cui abbiamo fatto tutto quello che ci pareva, forse troppo. Anni in cui abbiamo lavorato a questo disco pensando che non sarebbe arrivato mai il suo momento e invece eccoci qui. Il futuro è così: attraente e infame, ti invita ad affrontarlo per poi farti lo sgambetto. Ma il futuro c’è, non siamo senza futuro. Il futuro ci sarà, sarà deludente e allo stesso tempo così dannatamente sexy. Il presente è un futuro che non ce l’ha ancora fatta. Inizia il secondo tempo della nostra vita artistica, quella fase in cui si passa da giovani promesse a soliti stronzi, con un disco che racchiude tutte le cose che non troverete altrove: politico e sentimentale, intimo e sociale, stupido, sexy, futuro. Noi umili emiliani speriamo solo di poter entrare nelle orbite del cuore di qualcuno che vorrà ascoltare.”

Venerdì 28 aprile sarà anche l’ultima data live de “L’atteso tour di anteprima di un disco bellissimo”: 11 date sold out nei club di tutta Italia, concerti unici e speciali che hanno riportato Lo Stato Sociale alla loro dimensione preferita e originale, tra il caldo abbraccio della folla e che hanno permesso ai fan di ascoltare un assaggio dei brani di “Stupido Sexy Futuro”.

Questi tutti gli appuntamenti, organizzati e prodotto da Antenna Music Factory, a cui si è aggiunto uno speciale concerto a Londra, in attesa dei live estivi:

24 marzo – LIVORNO – The Cage SOLD OUT

25 marzo – BOLOGNA – TPO SOLD OUT

31 marzo – BRESCIA – Latteria Molloy SOLD OUT

7 aprile – PERUGIA – Urban SOLD OUT

8 aprile – ROMA – Monk SOLD OUT

14 aprile – PADOVA – CSO Pedro SOLD OUT

16 aprile – MILANO – Magazzini Generali SOLD OUT

20 aprile – CATANIA – MA SOLD OUT

21 aprile – RENDE (CS) – Mood Social Club SOLD OUT

22 aprile – MOLFETTA (BA) – Eremo SOLD OUT

28 aprile – TORINO – Hiroshima Mon Amour SOLD OUT

11 maggio – LONDRA – O2 Academy Islington

Info e biglietti su: https://www.lostatosociale.net

“STUPIDO SEXY FUTURO” è stato anticipato dal singolo “CHE BENESSERE !?” feat. Naska (https://lostatosociale.lnk.to/chebenessere) e da “Fottuti per sempre” feat. Vasco Brondi (https://lostatosociale.lnk.to/fottutipersempre).

