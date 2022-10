Personale ATA il nuovo bando per il 2022-2024

Per iniziare a lavorare nelle scuole è possibile iscriversi nelle graduatorie del Personale ATA attraverso un bando di concorso per soli titoli, senza la necessità di dover sostenere una prova scritta o orale.

Nel 2022 è stata aperta la graduatoria ATA 24 mesi, nella quale era possibile iscriversi solo se si era in possesso già di 24 mesi di servizio. La graduatoria ATA 24 mesi attualmente chiusa, raccoglieva nuovi titoli di servizio e punteggio per chi avesse lavorato nel corso degli anni precedenti.

Dopo aver effettuato almeno 24 mesi di servizio anche non continuativo, è possibile inserirsi nelle graduatorie provinciali permanenti per ottenere un contratto a tempo indeterminato, in base alla richiesta annuale che gli uffici scolastici provinciali ne fanno ogni anno, altrimenti bisognerà attendere in una graduatoria di seconda fascia, da cui si attingerà negli anni successivi fino ad esaurimento.

Le graduatorie Personale ATA di terza fascia nelle quali sarà possibile iscriversi nel 2023, conferiscono supplenze a tempo determinato, conferite direttamente dagli istituti scolastici, nelle cui graduatorie si è iscritti.

In generale le graduatorie Personale ATA si suddividono in graduatorie di circolo e d’istituto e provinciali e raccolgono i titoli di studio e altro tipo di titoli come di riserva e di preferenza, tra cui anche una graduatoria per anzianità. I ruoli ricoperti vanno dal collaboratore scolastico, all’assistente amministrativo, al personale tecnico. Ulteriori profili professionali sono quelli di cuoco, guardarobiere, infermiere. I profili sono suddivisi in 4 aree, A, AS, B e D.

AREA A – COLLABORATORI SCOLASTICI (CS)

Essi lavorano presso tutte le scuole e per questa posizione sono richiesti i seguenti requisiti:



• diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale;

• diploma di maestro d’arte;

• diploma di scuola magistrale per l’infanzia;

• diploma di maturità;

• attestati e/o diplomi di qualifica professionale, della durata di 3 anni, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

AREA AS – COLLABORATORI SCOLASTICI ADDETTI ALL’AZIENDA AGRARIA (CR)

Essi lavorano presso gli istituti agrari e per questa posizione sono richiesti i seguenti requisiti:

diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico o operatore agro industriale o operatore agro ambientale.

AREA B – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (AA)

Dove lavorano: presso tutte le scuole.

Requisiti: possesso del diploma di maturità.

AREA B – ASSISTENTI TECNICI (AT)

Essi lavorano presso tutte le scuole di secondo grado e per questa posizione sono richiesti i seguenti requisiti:

possesso del diploma di maturità che dia accesso a una o più aree di laboratorio. La corrispondenza tra i titoli di studio e i laboratori viene indicata in un’apposita tabella all’interno del bando di selezione.

AREA B – CUOCHI (CU)

Essi lavorano presso convitti ed educandati per questa posizione sono richiesti i seguenti requisiti:

possesso del diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione – settore cucina.

AREA B – INFERMIERI (IF)

Essi lavorano presso convitti ed educandati e per questa posizione sono richiesti i seguenti requisiti:

possesso della laurea in Scienze Infermieristiche o titoli validi per esercitare la professione di Infermiere.

AREA B – GUARDAROBIERI (GU)

Essi lavorano presso convitti ed educandati e per questa posizione sono richiesti i seguenti requisiti:

possesso del diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

AREA D – DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI (DSGA)

Essi lavorano presso tutte le scuole e per questa posizione sono richiesti i seguenti requisiti:

possesso di laurea in Giurisprudenza oppure laurea in Scienze Politiche Sociali e Amministrative o Economia e Commercio, o titoli equipollenti.

Le retribuzioni lorde mensili per tali figure sono le seguenti: