PFORM WORK EASY apre le porte del lavoro: una nuova iniziativa

di Redazione ZON

Pform Group, rinomata Scuola di Alta Formazione Manageriale e Consulenza Professionale, ha recentemente lanciato PFORM WORK EASY, un’iniziativa innovativa per colmare il gap tra chi cerca lavoro e le aziende in cerca di personale qualificato in Campania. Questo programma mira a sfruttare il potenziale di crescita occupazionale della regione, fornendo supporto concreto ai candidati e soddisfacendo le esigenze delle aziende.

Secondo i dati Unioncamere, il mercato del lavoro italiano potrebbe richiedere tra 3,1 e 3,6 milioni di occupati tra il 2024 e il 2028, con la Campania che rappresenta l’8,8% di questa domanda. Questo equivale a circa 320mila unità richieste nella regione. Inoltre, l’ISTAT segnala un significativo aumento dell’occupazione in Campania, con il tasso di occupazione tra i giovani di 25-34 anni passato dal 41% del 2019 al 46,4% del 2022.

PFORM WORK EASY offre numerose opportunità di lavoro in settori come la GDO, il turismo, l’accoglienza, la formazione, l’istruzione, la contabilità e l’amministrazione. Il team di Pform Group ha già organizzato colloqui individuali per molti candidati, guidandoli verso le posizioni più adatte alle loro competenze e aspirazioni.

Per coloro che non possiedono i requisiti richiesti o che desiderano migliorare le proprie competenze, Pform offre percorsi di formazione professionale mirati. Questi corsi preparano i candidati ad affrontare con successo il mercato del lavoro.

Alfonso Esposito, CEO di Pform Group, afferma: “Pform si impegna da oltre 20 anni nel matching tra domanda e offerta di lavoro. Con PFORM WORK EASY, vogliamo dare fiducia alle persone in cerca di nuove opportunità, offrendo loro un supporto concreto e personalizzato, in un momento in cui la Campania sta dimostrando un buon potenziale di crescita occupazionale.“

Sabrina Ferrara, Direttrice del Dipartimento Formazione di Pform, sottolinea: “Le aziende richiedono sempre più competenze specifiche. Noi siamo in grado di preparare le risorse in modo efficace, affinché possano entrare subito da protagonisti nel mondo del lavoro.“

Per ulteriori dettagli sulle offerte di lavoro e sui percorsi formativi offerti da PFORM WORK EASY, visita il sito Pform Group.