Piazza Cavour, via alla liberazione del cantiere: area restituita ai salernitani

di Marisa Fava

Svolta attesa da anni per piazza Cavour, nel cuore di Salerno. Sono state avviate le operazioni per liberare il cantiere e restituire l’area ai cittadini, mantenendo così l’impegno assunto dal commissario prefettizio Vincenzo Panico.

Come riportato anche dal quotidiano Il Mattino, nelle scorse ore sono entrati in azione i mezzi e gli operatori di Salerno Pulita, insieme ai tecnici del Comune, per avviare la bonifica e la sistemazione di una vasta porzione affacciata sul lungomare.

Piazza Cavour, via al recupero dopo anni di stop

L’area, per lungo tempo, è stata simbolo di uno dei cantieri più discussi e travagliati della città. Ora, però, si apre una nuova fase che punta alla restituzione dello spazio pubblico ai salernitani, con l’obiettivo di rendere nuovamente fruibile uno dei punti più suggestivi del centro cittadino.

La decisione del Consiglio di Stato

A sbloccare definitivamente la situazione è stata la pronuncia del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso presentato dalla società Parking Cavour Salerno. La società aveva impugnato la sentenza del Tar (aprile 2024), che aveva già bocciato la richiesta di proseguire con l’opera nonostante lo stop disposto dal Comune.

Con questa decisione si è chiusa una lunga vicenda amministrativa, permettendo così al Comune di rientrare in pieno possesso dell’area.

Resta aperta la questione risarcimento

Non è però del tutto concluso il contenzioso. Resta infatti in sospeso la richiesta di risarcimento danni da 3,3 milioni di euro avanzata da Parking Cavour nei confronti dell’ente, che sarà definita nelle sedi civili competenti.

Nel frattempo, l’obiettivo dell’amministrazione è chiaro: restituire piazza Cavour ai cittadini entro Pasqua. «Speriamo di riuscirci», aveva dichiarato nei giorni scorsi il commissario Panico.