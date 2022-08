Picchiata 4 volte dagli stessi bulli. L’appello della mamma

Sembra la puntata di una serie Tv ma purtroppo così non è; Una ragazza di 14 anni è stata picchiata 4 volte dagli stessi bulli. Era al bagno delle giostre di Torvajanica, in provincia di Roma dove dei ragazzini l’hanno pestata mentre era al bagno.

La mamma della ragazzina, residente ad Ardea, ha lanciato un appello disperato in cui diceva che i carabinieri non stavano facendo nulla per aiutare sua figlia.

Secondo quanto riportano i colleghi di Repubblica, i bulli si erano ben organizzati: due incappucciati e uno a volto scoperto l’avevano aspettata in bagno con l’intenzione di farle del male.

Il ragazzo a volto scoperto ha cominciato a picchiarla con calci e pugni all’addome. La 14enne lo ha poi riconosciuto come uno di coloro che l’avevano già aggredita in passato e che aveva denunciato. Nonostante le sue continue urla d’aiuto con cui implorava i bulli di fermarsi, loro non l’hanno ascoltata e l’hanno picchiata più forte.

Dopo un pò sono tornati gli amici della ragazza che l’hanno soccorsa e così gli aggressori sono scappati.

Il calvario per la 14enne è iniziato lo scorso febbraio quando ha denunciato tre bulli, poi è stata minacciata con un coltello a Pomezia; poi è stata pestata vicino alla scuola da una gang guidata da una ragazzina. Si sperano e si attendono provvedimenti repentini e proporzionati.

Leggi anche: Bullismo e Cyberbullismo: la casistica in Italia nel 2022

Seguici su FACEBOOK: CLICCA QUI