Le hit dell’estate da riscoprire: California Gurls di Katy Parry

Era il 2010 quando il mondo della musica pop veniva sconvolto dall’uscita di quello che sarebbe stato uno degli album più di successo di quella decade: Teenage Dream della cantautrice statunitense Katy Perry.

Questa nuova era avrebbe lanciato nell’Olimpo della musica pop Katy Perry, la quale aveva alle spalle due precedenti album in studio: “One of the Boys” fu il primo ad essere pubblicato con il suo nome d’arte ufficiale; ma in realtà già nel 2001, la cantante aveva pubblicato un album di debutto che portava il suo nome di battesimo “Katy Hudson”, che aveva come argomento principale il tema della religione di Dio. Il disco venne pubblicato dalla Red Hill Records, etichetta discografica che si impegnava nella pubblicazione di musica a sfondo cristiano. Nonostante ciò, “Katy Hudson” non riscontrò il successo sperato.

Quasi nove anni dopo, con un nuovo nome d’arte e il successo di singoli quali “Hot n Cold” e “I Kissed a girl”, Katy Perry trasforma la sua immagine per il rilascio di “Teenage dream“, anticipato dai singoli Fireworks, Last Friday Night e, ovviamente, California Gurls.

Pubblicato il 7 Maggio 2010 come primo singolo estratto, California Gurls vantava anche la collaborazione Snoop Dogg. La scelta di quest’ultimo è legata a un fatto curioso. Come la stessa Katy Perry rivelerà in seguito, la decisione di collaborare con Dogg venne presa dopo una ricerca su Wikipedia cercando nella voce “Artisti della West Coast”.

“California Gurls” riscontrò un’enorme successo, divenendo nel 2010 il terzo singolo più venduto al mondo dopo la “Bad Romance“ di Lady Gaga e “Tik Tok” di Kesha. Con il suo ritornello orecchiabile, in singolo divenne uno dei tormentoni dell’estate. E non a caso, consapevole del suo potenziale, Katy Perry e il suo team fissarono la data d’uscita al 25 maggio, a pochi giorni dall’inizio giugno. Furono costretti però ad anticipare il rilascio, dato che la canzone venne leakata e già la si poteva trovare su Internet.

Katy Perry ha ammesso che California Gurls è una vera e propria lettera d’amore alla California e alla West Coast in generale. In realtà, l’idea alla base della canzone nacque come risposta al brano di Jay-Z e Alicia Keys “Empire State of Mind”, dedicata invece alla città di New York.

Il 15 giugno venne pubblicate anche il video ufficiale, in cui veniva messo in scena un mondo fantastico chiamato “Candyfornia”, abitato da caramelle e dolciumi parlanti.

TESTO DI CALIFORNIA GURLS DI KATY PERRY

Greetings loved ones

Let’s take a journey

I know a place

Where the grass is really greener

Warm, wet n’ wild

There must be something in the water

Sippin’ gin and juice

Laying underneath the palm trees



The boys

Break their necks

Try’na to creep a little sneak peek

(At us)You could travel the world

But nothing comes close

To the golden coast

Once you party with us

You’ll be falling in love

Ooh oh ooh oh oh ooh

California girls

We’re unforgettable

Daisy dukes

Bikinis on top

Sun-kissed skin

So hot

We’ll melt your popsicle

Ooh oh ooh

Ooh oh ooh

California girls

We’re undeniable

Fine, fresh, fierce

We got it on lock

West coast represent

Now put your hands up

Ooh oh ooh

Ooh oh oohSex on the beach

We don’t mind sand in our stilettos

We freak

In my jeep

Snoop doggy-dog on the stereo oh oh

You could travel the world

But nothing comes close

To the golden coast

Once you party with us

You’ll be falling in love

Ooh oh ooh ooh oh ooh

California girls

We’re unforgettable

Daisy dukes

Bikinis on top

Sun-kissed skin

So hot

We’ll melt your popsicle

Ooh oh ooh

Ooh oh ooh

California girls

We’re undeniable

Fine, fresh, fierce

We got it on lock

West Coast represent

Now put your hands up

Ooh oh ooh

Ooh oh ooh

Toned, tan

Fit and ready

Turn it up ‘cause its gettin’ heavy

Wild, wild west coast

These are the girls I love the most

I mean the ones

I mean like she’s the one

Kiss her, touch her

Squeeze her buns

The girl’s a freak

She drive a jeep

And live on the beach

I’m okay

I won’t play

I love the bay

Just like I love L.A.

Venice Beach

And Palm Springs

Summertime is everything

Home boys

Bangin’ out

All that ass

Hanging out

Bikinis, zucchinis, martinis

No weenies

Just a king

And a queenie

Katy my lady

(Yeah)

And looky here baby

(Uh huh)

I’m all up on ya

‘Cause you representing California (oh yeah)

California girls

We’re unforgettable

Daisy dukes

Bikinis on top

Sun-kissed skin

So hot

We’ll melt your popsicle

Ooh oh ooh

Ooh oh oohCalifornia girls

We’re undeniable

Fine, fresh, fierce

We got it on lock

West coast represent (west coast, west coast)

Now put your hands up

Ooh oh ooh

Ooh oh ooh

California girls man

(California)

(California girls)

TRADUZIONE

Saluti, miei cari, facciamo un viaggio!

Conosco un posto dove l’erba è realmente più verde

Caldo, umido e selvaggio,

ci deve essere qualcosa nell’acqua

Sorseggiamo un pò di gin e succo,

Stiamo distese sotto le foglie delle palme

I ragazzi si rompono il collo cercando

Di arrampicarsi per darci una sbirciatina



Puoi viaggiare per il mondo

Ma nulla si avvicina alla costa d’oro

Una volta che ti diverti con noi

Ti innamorerai di tutto questo

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

Ragazze della california, siamo indimenticabili

Come Daisy Dukes, i bikini alti

Baciate dal sole, la nostra pelle è così calda, faremo sciogliere il tuo ghiacciolo

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

Ragazze della california, non puoi dirci di no

Belle, fresche, feroci, lo saremo sempre

Rappresentiamo la costa dell’ovest, ora portate le mani in alto

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

Sesso sulla spiaggia

Non ci importa di avere la sabbia nelle nostre scarpe dai tacchi a spillo

Noi andiamo fuori di testa nella mia jeep

Snoop Dogg doggy nello stereo



Puoi viaggiare per il mondo

Ma nulla si avvicina alla costa d’oro

Una volta che ti diverti con noi

Ti innamorerai di tutto questo

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

Ragazze della California, siamo indimenticabili

Come Daisy Dukes, i bikini alti

Baciate dal sole, la nostra pelle è così calda, faremo sciogliere il tuo ghiacciolo

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

Ragazze della California, non puoi dirci di no

Belle, fresche, feroci, lo saremo sempre

Rappresentiamo la costa dell’Ovest, ora portate le mani in alto

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

Tonificate, abbronzate, in forma e pronte

Eccitateci perchè la situazione si sta facendo pesante

Costa selvaggia dell’ovest

Queste sono le ragazze che amo di più

Voglio dire le uniche, voglio dire come se ci fosse solo lei

Baciarla, toccarla, stringere le sue chiappe

aaah

Le ragazze vanno fuori di testa, lei guida una jeep

Gli uomini in spiaggia

io sto bene, non giocherò, amo la baia

Proprio come amo Los Angeles

la spiaggia di Venice e Palm Springs

L’estate è arrivata ovunque

Avanti ragazzi, uscite fuori

quel sedere, mettetelo fuori

bikini, tankini*,martini**,

e nessun pisellino che riesce a perforarli

Katy, mia signora, (si)

eccoti qui tesoro (uh)

sono tutto per te,

perchè tu rappresenti la California

Ragazze della California, siamo indimenticabili

Come Daisy Dukes, i bikini alti

Baciate dal sole, la nostra pelle è così calda, faremo sciogliere il tuo ghiacciolo

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

Ragazze della California, non puoi dirci di no

Belle, fresche, feroci, lo saremo sempre

Rappresentiamo la costa dell’Ovest, ora portate le mani in alto

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

Ragazze della California, amico

vorrei che potessero diventare tutte come le ragazze della California

Ragazze della California, amico

vorrei che potessero diventare tutte come le ragazze della California