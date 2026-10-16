Picerno-Salernitana, i residenti a Salerno potranno comprare solo il settore ospiti
In sintesi. I tifosi residenti a Salerno potranno seguire la partita Picerno-Salernitana soltanto acquistando un biglietto per il settore ospiti. Lo stabilisce una determinazione firmata il 13 ottobre 2026 dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS). Data, orario, prezzi dei biglietti e modalità di vendita per la trasferta dell’Unione Sportiva Salernitana 1919 non sono ancora stati comunicati.
I punti chiave
- L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS) ha firmato il 13 ottobre 2026 una determinazione sulla partita Picerno-Salernitana.
- I tifosi residenti a Salerno potranno assistere a Picerno-Salernitana soltanto dal settore ospiti.
- Data, orario, stadio, capienza del settore ospiti e prezzo dei biglietti di Picerno-Salernitana non sono ancora stati resi noti.
- La data di apertura della prevendita e i canali di acquisto per Picerno-Salernitana non sono ancora stati comunicati.
- Non è chiaro se il vincolo dell’Osservatorio riguardi solo i residenti nel comune di Salerno o tutta la provincia.
I tifosi residenti a Salerno potranno assistere a Picerno-Salernitana soltanto dal settore ospiti. La restrizione è contenuta in una determinazione del 13 ottobre dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS).
Che cosa prevede la determinazione dell’Osservatorio
L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha stabilito un obbligo per la trasferta dell’Unione Sportiva Salernitana 1919 sul campo del Picerno. I residenti a Salerno che vogliono seguire la partita devono acquistare il biglietto per il settore riservato agli ospiti.
Le fonti disponibili descrivono il provvedimento in due modi leggermente diversi. Una parla di obbligo del settore ospiti per i residenti a Salerno. L’altra indica una vendita dei biglietti limitata al solo settore ospiti, senza specificare a quali acquirenti si applichi.
Non è chiaro se il vincolo riguardi soltanto i residenti nel comune di Salerno o tutta la provincia. Le fonti non riportano nemmeno le motivazioni indicate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive per adottare la misura.
Le informazioni sulla trasferta di Picerno che ancora mancano
Per Picerno-Salernitana non sono stati resi noti la data e l’orario della partita. Le fonti non indicano neppure lo stadio, la capienza del settore ospiti o il prezzo dei biglietti.
Non sono state comunicate la data di apertura delle prevendite e i canali di acquisto. Le fonti non dicono se servirà una tessera del tifoso o un altro requisito per comprare i tagliandi del settore ospiti.
Cosa devono fare adesso i tifosi della Salernitana
I tifosi residenti a Salerno che intendono andare a Picerno dovranno attendere i comunicati ufficiali sulla prevendita. Le società coinvolte o i circuiti di biglietteria devono ancora diffonderli. ZON.it aggiornerà il pezzo appena saranno disponibili date, prezzi e modalità di acquisto.
La squadra allenata da Serse Cosmi ha in calendario anche il derby contro la Scafatese. Salernitana-Scafatese sarà trasmessa in chiaro.
Domande frequenti
Dove possono comprare il biglietto i tifosi di Salerno per Picerno-Salernitana?
I tifosi residenti a Salerno possono acquistare il biglietto per Picerno-Salernitana soltanto nel settore ospiti. Lo prevede una determinazione del 13 ottobre 2026 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS).
Quando aprono le prevendite di Picerno-Salernitana?
La data di apertura delle prevendite di Picerno-Salernitana non è ancora stata comunicata. Non sono noti nemmeno i canali di acquisto e il prezzo dei biglietti del settore ospiti.
Il divieto per Picerno-Salernitana vale per tutta la provincia di Salerno?
Non è chiaro. Le fonti sulla determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive per Picerno-Salernitana non specificano se il vincolo riguardi soltanto i residenti nel comune di Salerno o anche quelli della provincia.
Serve la tessera del tifoso per il settore ospiti di Picerno-Salernitana?
Non si sa ancora. Le fonti disponibili non indicano se per comprare i biglietti del settore ospiti di Picerno-Salernitana servirà la tessera del tifoso o un altro requisito.
Quando si gioca Picerno-Salernitana?
La data e l’orario di Picerno-Salernitana non sono ancora stati resi noti. Le fonti disponibili non indicano neppure lo stadio in cui si giocherà la partita.
Immagine di repertorio
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