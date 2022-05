Più Di Quanto Ti Ho Amato: fuori ora il nuovo singolo di Ron

È uscito da pochissimi minuti “Più Di Quanto Ti Ho Amato”, il nuovo brano di Ron. La canzone, disponibile in streaming digitale, è stata scritta da Bungaro, Cesare Chiodo e Rakele. “Più di quanto ti ho amato”: ecco le parole di Ron

Ron, in merito alla nuova uscita, dichiara:

“È proprio vero che a volte pur cantando una canzone che non hai scritto, è possibile entrare in un mondo che ti assomiglia tanto, qualcosa che avevi dentro da sempre, ma che non sei mai riuscito a raccontare come volevi. Viviamo un tempo in cui si fa fatica ad amare qualcuno in un modo così intenso, e questo brano mi riporta a storie d’amore che ho vissuto e che non potrò mai dimenticare. Il video che mi ritrae mi ha messo a nudo, senza vergogna, in un’isola dall’atmosfera lunare e piena di una luce d’altri tempi”.

“Più di quanto ti ho amato”: le parole di Bungaro

Mentre Bungaro, autore del brano insieme a Cesare Chiodo e Rakele, racconta:

“Questa canzone è una dichiarazione d’amore alla vita. Credo fosse nascosta già da tempo dentro di me. Una notte in viaggio verso il mio Salento ho sentito il respiro del cielo e di tutte le terre, ho immaginato un giorno perfetto dove in questa guerra di sogni, tutte le luci del mondo potessero riaccendere il buio. Riascoltandola, non ho esitato un attimo: ho pensato a Rosalino, per me una delle voci più belle, umane e pensanti della nostra canzone d’autore italiana”.

Ron: ecco qualche dettaglio sulla sua vita

Ron, dopo aver vinto un Festival di Sanremo e un Festivalbar, è da sempre uno dei principali protagonisti dei più grandi eventi della musica in Italia. Tra questi ricordiamo:

Il tour di Banana Republic con Dalla e De Gregori nel 1979.

con Dalla e De Gregori nel 1979. Il Fab Four Tour con Pino Daniele, Francesco De Gregori e Fiorella Mannoia, nel 2002.

Più di quanto ti ho amato-Testo canzone