Da domani saranno disponibili per i possessori dell’abbonamento PlayStation Plus i tre giochi gratis del mese di maggio: scopriamo quali sono

Come di consueto, da domani 4 maggio (il primo martedì del mese), per i possessori dell’abbonamento PlayStation Plus saranno disponibili tre nuovi giochi scaricabili gratuitamente per questo mese.

I rumours sono stati confermati sul sito della PlayStation stesso: i possessori di PS4 potranno scaricare gratuitamente Battlefield V e Stranded Deep, mentre per chi ha la PS5 può ottenere anche Wreckfest: Drive Hard. Die Last. Tre giochi dal valore di 90 €.

Battlefield V

Screen da Ps Store

Il titolo più accattivante di questo mese senza dubbio è Battlefield V. Il gioco ci permette di immergerci in una rappresentazione della Seconda guerra mondiale unica nel suo genere e di combattere in località epiche sparse per il mondo. Con una modalità multigiocatore da 64 giocatori, una modalità battle royale ed esperienze in giocatore singolo, Battlefield V offre la mappa del campo di battaglia più grande mai vista nella storia della serie.

Stranded Deep

Screen da Ps Store

Il secondo gioco offerto da Sony per i possessori di PS4 è Stranded Deep, un titolo in cui il giocatore deve mettere alla prova le sua capacità di sopravvivenza con un’avventura in open world. “In seguito a un misterioso incidente aereo, – si legge nella descrizione del gioco – ti ritrovi bloccato nelle vastità dell’Oceano Pacifico. Solo, senza alcun mezzo per chiamare aiuto, dovrai fare tutto il possibile per sopravvivere“. È possibile esplorare sott’acqua e sulla terra alla ricerca di materiali utili a creare strumenti, armi e ripari che serviranno per restare in vita. Nulla è così semplice: la fame, la sete e l’assideramento saranno dietro l’angolo, mentre si affronteranno le pericolose creature del Pacifico.

Wreckfest: Drive Hard. Die Last

Screen da Ps Store

Il gioco bonus* per i possessori di PS5 è Wreckfest, dove regnano schianti epici, lotte testa a testa sulla linea del traguardo e nuovi modi di contorcere le lamiere delle auto. Sono gli irripetibili momenti che è possibile vivere solo in Wreckfest, grazie alla realistica simulazione della fisica realizzata dal leggendario team di sviluppo Bugbear, autori anche di FlatOut 1 e 2. Molte feature inserite nel gioco tra le quali la possibilità di giocare in multiplayer con i propri amici.

*solo console PS5. Vantaggio non applicabile a Wreckfest su PS4.