Il Torino vince di misura: Vojvoda manda il Parma in B

Il Torino vince e fa un balzo in avanti nella lotta salvezza. Decisivi Ansaldi e Vojvoda, il Parma ci prova con orgoglio fino al fischio finale

Il Torino non spreca l’occasione di guadagnare punti e vince lo scontro diretto contro il Parma, retrocesso in Serie B. Granata che vincono di misura grazie al gol di Vojvoda su assist di Ansaldi, bravo a saltare l’uomo e a regalare al belga il pallone dei tre punti. Quinta sconfitta consecutiva per gli emiliani, questa volta decisiva, anche se ormai le speranze di salvezza erano veramente poche

Partita equilibrata, senza un vero padrone del campo. Nel primo tempo è mancata solo un pizzico di precisione per sbloccare il match: prima colpisce la traversa Cornelius, di testa, e poi Ansaldi, con un sinistro potente di controbalzo. Spento Gervinho, che non ha regalato strappi e non ha messo in difficoltà la difesa del Torino, che ha tenuto bene. Sempre molto generoso Belotti, che colpisce anche un palo. Grande passo in avanti del Torino, che sale a 34 punti con una partita da recuperare (contro la Lazio).

Torino-Parma 1-0: risultato e tabellino

RETE: 63′ Vojvoda

TORINO (3-5-2) – Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon (80′ Linetty), Baselli, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti (80′ Zaza). A disposizione: Ujkani, Milinkovic-Savic, Lyanco, Gojak, Rodriguez, Singo, Bonazzoli, Murru, Buongiorno. Allenatore: Nicola

PARMA (4-3-3) – Sepe, Laurini (72′ Busi), Alves, Dierckx (45′ Gagliolo), Pezzella; Hernani (84′ Pellé), Brugman (31′ Kurtic), Grassi (72′ Brunetta); Kucka, Cornelius, Gervinho. A disposizione: Colombi, Rinaldi, Bani, Sohm, Osorio. Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Abbattista

AMMONITI: Dierckx, Hernani, Kucka