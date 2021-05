1 Eventi storici

1471 – Guerra delle due rose: battaglia di Tewkesbury – Edoardo IV sconfigge l’esercito del Lancaster e uccide Edoardo, principe di Galles

1493 – Papa Alessandro VI risolve la disputa riguardo ai territori del Nuovo Mondo tra Spagna e Portogallo, emanando la bolla Inter Caetera

1626 – L’esploratore olandese Peter Minuit arriva nella Nuovi Paesi Bassi (l’odierna Manhattan) a bordo del See Meeuw

1776 – Il Rhode Island diventa la prima delle Tredici colonie americane a rinunciare al giuramento di fedeltà a Giorgio III

1789 – Versailles: Sfarzosa cerimonia di apertura degli Stati Generali

1791 – Il papa Pio VI pubblica la Lettera Enciclica Quo luctu, sulle deroghe alle norme canoniche per i vescovi di Francia, a causa delle conseguenze della rivoluzione

1814 – Napoleone Bonaparte arriva a Portoferraio sull’Isola d’Elba, dove inizia il suo esilio

1861 – Manfredo Fanti decreta la soppressione dell’Armata Sarda e la nascita del Esercito Italiano

1863 – Guerra di secessione americana: battaglia di Chancellorsville – La battaglia finisce con la ritirata dell’esercito dell’Unione

1886 – Rivolta di Haymarket Square: Una bomba viene lanciata contro i poliziotti che cercano di sciogliere un raduno sindacale a Chicago (Illinois), uccidendo 8 persone e ferendone 60. La polizia spara sulla folla

1910 – Viene fondata la Royal Canadian Navy

1912 – Guerra italo-turca: L’Italia occupa l’isola di Rodi

1915 – L’Italia denuncia la Triplice alleanza

1919 – Movimento del Quattro Maggio – A Pechino, nella Piazza Tienanmen, si svolgono dimostrazioni studentesche, per protestare contro il Trattato di Versailles, che aveva trasferito al Giappone alcuni territori cinesi

1924 – Apertura dei Giochi della VIII Olimpiade, tenutisi a Parigi

1930 – La polizia britannica arresta il Mahatma Gandhi e lo rinchiude nella Prigione Centrale di Yeravda

1932 – Ad Atlanta (Georgia), il gangster Al Capone inizia a scontare una condanna a undici anni per evasione fiscale

1942 – Seconda guerra mondiale: Battaglia del Mar dei Coralli – La battaglia inizia con il lancio di aerei da assalto dalle portaerei statunitensi e giapponesi

1944 – Seconda guerra mondiale: eccidio di Monte Sant’Angelo (Arcevia) da parte dei nazisti

1945 – Seconda guerra mondiale: Chiusura del campo di concentramento di Neuengamme, vicino ad Amburgo, da parte dell’esercito britannico

Seconda guerra mondiale: Resa dell’Armata Tedesca del Nord al maresciallo Bernard Law Montgomery (Convenzione di Luneburgo)

1946 – Nella baia di San Francisco i Marines, provenienti dalla caserma di Treasure Island, fermano una rivolta nella prigione federale di Alcatraz. Cinque persone rimangono uccise durante la rivolta

1948 – Viene pubblicato il primo romanzo di Norman Mailer, Il nudo e il morto

1949Roma: dopo accesi dibattiti, il governo firma l’accordo sull’ingresso dell’Italia nella NATO

Torino: l’aereo che trasportava la squadra del Grande Torino si schianta sulla collina di Superga: nessun superstite; l’incidente è comunemente noto come Tragedia di Superga

1954A Ribolla, nel comune di Roccastrada avviene la più grave tragedia mineraria italiana del secondo dopoguerra, che causa la morte di 43 persone

Paraguay: Il generale Alfredo Stroessner prende il potere con un colpo di Stato

1959 – Vengono annunciati i primi Grammy Award

1961 – Movimento americano per i diritti civili: i Freedom Riders iniziano un viaggio in autobus verso sud

1970 – Guerra del Vietnam: Sparatoria della Kent State – La Guardia Nazionale dell’Ohio, inviata alla Kent State University dopo l’incendio dell’edificio del ROTC, apre il fuoco sugli studenti che protestavano contro l’invasione statunitense della Cambogia. Quattro studenti vengono uccisi, 9 feriti

1979 – Margaret Thatcher diventa la prima donna ad essere nominata Primo ministro del Regno Unito

1989 – Irangate: L’ex consigliere della Casa Bianca, Oliver North viene dichiarato colpevole di tre reati e viene assolto da altre nove accuse. Le condanne, comunque, vennero annullate in appello

1990 – Firma a Groote Schuur (Città del Capo) del Groote Schuur Minute, tra Nelson Mandela del Congresso nazionale africano (ANC) e Frederik Willem de Klerk, l’allora Presidente del Sudafrica, nonché capo del National Party. Il documento segna di fatto l’inizio dei negoziati che porteranno alla fine dell’apartheid in Sudafrica.

1990 – Indipendenza della Lettonia

1994 – Il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin e il leader dell’OLP Yasser Arafat firmano un accordo di pace, che garantisce l’autogoverno alla Cisgiordania

1998 – Un giudice federale di Sacramento (California) condanna Theodore Kaczynski (alias Unabomber) a quattro ergastoli più trent’anni di carcere, dopo che Kaczynski accetta un accordo per dichiararsi colpevole, che gli risparmia la condanna a morte

1999 – Durante la notte, diversi tornado travolgono la parte centro-occidentale degli USA, facendo almeno 45 vittime

2000 – Il virus informatico ILoveYou colpisce milioni di computer in tutto il mondo.

2002 – Un BAC 1-11-500 della EAS Airlines si schianta in un sobborgo di Kano, Nigeria poco dopo il decollo, uccidendo più di 148 persone

2018 – L’Accademia Svedese annuncia che, a causa di uno scandalo, per la prima volta dal 1943, non verrà assegnato il Premio Nobel per la letteratura, che verrà assegnato l’anno successivo insieme a quello del 2019