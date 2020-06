Agile vittoria esterna per il Milan che al “Via del Mare supera il Lecce con il punteggio di 4-1. In gol Castillejo, Bonaventura, Rebic e Leao

Il Milan riabbraccia la Serie A con 3 punti fondamentali ottenuti in trasferta al “Via del Mare” con un’agile vittoria ai danni del Lecce, sempre più peggior difesa del campionato. Pioli riceve ottimi segnali dai soliti Theo Hernandez e Rebic, oltre ad un finalmente positivo Rafael Leao, subentrato nel finale e subito in gol. Prossimo appuntamento a San Siro, con la sfida alla Roma in un match cruciale in ottica Europa League.

La Partita

Match equilibrato nelle fasi iniziali, con le squadre attente a non concedere nulla in fase difensiva e ancora imballate in fase offensiva dopo il lungo stop. Il pallino del gioco è in mano ai rossoneri che però non riescono a impensierire la retroguardia salentina. La prima svolta del match arriva intorno alla mezz’ora quando Castillejo è abile a trovare il gol dopo un assist preciso di Calhanoglu, in serata ispirata.

Nel secondo tempo la partita si apre e diventa divertente. Il Lecce pareggia con un rigore di Mancosu concesso per un fallo ingenuo di Gabbia, subentrato a Kjaer, ai danni di Babacar. Il Milan reagisce subito e in pochi minuti allunga prima con un tap-in di Bonaventura e poi con un coast-to-coast di Rebic. Al 72′ c’è gloria anche per Rafael Leao, abile a sfruttare di testa un cross di Conti. La partita scivola via senza ulteriori sussulti, il Milanporta a casa una vittoria importante per continuare nella caccia all’Europa, in attesa del big match contro la Roma.

IL TABELLINO DI LECCE-MILAN

LECCE: Gabriel; Rispoli, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Saponara; Falco, Lapadula. A disp.: Radicchio, Vera, Paz, Shakov, Rossettini, Vigorito, Babacar, Colella, Maselli, Chironi. All.: Liverani

MILAN: G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. A disp.: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Laxalt, Saelemaekers, Gabbia, Krunic, Biglia, Paquetà, Colombo, Maldini, Leao. All.: Pioli

MARCATORI: 26′ Castillejo, 54′ Mancosu, 55′ Bonaventura, 57′ Rebic, 72′ Leao

