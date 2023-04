Pontecagnano, inaugurazione Mediateca Comunale Alda Merini

di Rita Milione

Si svolgerà venerdì 28 aprile, con inizio alle ore 15:30, la cerimonia di inaugurazione della Mediateca Multimediale Comunale intitolata ad Alda Merini, poetessa, aforista e scrittrice italiana. La nascente struttura, ubicata negli spazi sottostanti alla sede centrale dell’I.C. Picentia di Pontecagnano (precisamente in Via Trento), ha come scopo principale quello di accogliere attività di ricerca, di studio, di consultazione e presentazione libri e/o iniziative di interesse per la comunità.

Lo spazio, per un totale di 150 mq ed importo complessivo dei lavori di 112.000 €, è stato debitamente costruito ed arredato in un punto centrale della città, al fine di favorire una facile fruizione da parte di tutti i residenti, e non solo. Durante la giornata di apertura, si terranno una serie di iniziative di stampo artistico e culturale. Dopo lo scoprimento della targa da parte del Sindaco Giuseppe Lanzara, decine di giovani musicisti si esibiranno in un concerto dal titolo Musica per Alda. Seguirà una lettura degli stralci più significativi delle opere di questa indimenticata autrice.

“Prende forma un altro ambitissimo progetto di questa Amministrazione. Con orgoglio e certi di aver assecondato una richiesta da più parti condivisa, apriamo le porte ad un luogo che è e resterà simbolo della nostra volontà di estendere la cultura a tutti i livelli, rendendo partecipi i cittadini di Pontecagnano Faiano. Lo spazio sarà a totale disposizione degli interessati e porta un nome che è esso stesso un segnale chiaro di apertura e di ricordo delle grandi menti del nostro Paese, che ha lottato per la libertà di espressione e per il riconoscimento dei propri diritti attraverso parole toccanti e veritiere”, ha affermato l’Assessora alla Cultura Adele Triggiano.

“La Mediateca Comunale si propone alla città come luogo di relazione, riflessione e di incontro. Si prospetta, insomma, come uno spazio finalmente consegnato nelle mani della comunità con grande soddisfazione e con l’auspicio che esso venga quotidianamente utilizzato per momenti pubblici, ma anche privati. Mi piace immaginare che sarà utilizzata dagli studenti e da quanti necessitano di un luogo per reperire notizie ed effettuare approfondimenti. Strategica è anche la sua collocazione, a ridosso di una scuola, della stazione e del centro cittadino. Un plauso allora per l’impegno profuso all’Assessorato, ma un sincero ringraziamento anche alla Dirigente Scolastica Ginevra De Majo per la consueta ed apprezzabilissima collaborazione”, ha concluso il Sindaco Giuseppe Lanzara.