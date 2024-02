Pontecagnano, incontro con Arcidiocesi sul Postumanesimo

di Antonio Jr. Orrico

Nell’ambito della formazione del Clero dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, martedì 6 febbraio, presso il Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo II” a Pontecagnano Faiano, verrà trattato l’interessante e attuale tema del “Postumanesimo: sfida e risorsa per l’evangelizzazione”. Relatore d’eccezione dell’incontro previsto alle 10 di domani, sarà Rev. Prof. Josè Maria Galvan. Lui è laureato in Medicina e Chirurgia, Dottore in Teologia e Docente di Teologia Morale presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce e di Antropologia Teologica nell’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare.

Don Josè Maria Galvan dal 2000 collabora con l’ARTS Lab della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. I temi sono legati alle implicazioni antropologiche della ricerca sulla robotica e sulla tecnologia in generale.

“Ritengo che tutta la comunità cristiana e in primis i sacerdoti, debbano essere consapevoli delle grandi sfide che questi temi legati alla tecnologia avanzata, alla robotica e all’intelligenza artificiale pongono alla fede, alla vita morale e all’antropologia cristiana.” ha osservato l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi.

“Sarebbe ingenuo chiudere gli occhi di fronte a tali cambiamenti, come, allo stesso tempo, chiudersi in un giudizio globalmente negativo. Occorre iniziare a conoscere quelle che saranno le sfide poste alla Chiesa nell’immediato futuro e vedere se e come esse possano anche rappresentare delle opportunità per una rinnovata evangelizzazione.” ha poi concluso.