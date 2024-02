Come scegliere la cuccia per il proprio cane? 3 consigli

di Redazione ZON

Se si ha intenzione di prendersi cura di un amico a quattro zampe, bisogna pensare a tutti gli accessori per rendere la sua vita confortevole e sicura. Tra questi c’è anche la cuccia, un luogo dove il cane può riposare e sentirsi al sicuro.

Scegliere la cuccia perfetta per il proprio cane, però, non è semplice; bisogna considerare diversi fattori in base alle dimensioni del cane, alla posizione della cuccia, ecc. Inoltre, è bene valutare anche i materiali di realizzazione ed eventuali optional.

Da interno o da esterno?

Una delle domande principali che bisogna porsi per la scelta della cuccia per il proprio amico a quattro zampe è: deve essere posizionata all’interno oppure all’esterno? Le due tipologie, infatti, presentano alcune differenze, prima di tutto la forma.

Le cucce per cani da esterno sono solitamente a forma di casetta, con tetto spiovente e un’entrata a forma di “U” rovesciata. Le cucce da interno, invece, sono in genere più simile a dei lettini.

Lo scopo di queste ultime, infatti, non è quello di fornire un riparo al cane, ma un giaciglio, poiché sono già posizionate in uno spazio coperto.

Un’altra differenza sta nei materiali, poiché le cucce da esterno devono essere in grado di resistere alle intemperie, mentre quelle da interno devono essere in grado di garantire comfort al piccolo amico e di tenerlo al caldo.

Le dimensioni

Prima di acquistare una cuccia per il cane è necessario considerare le dimensioni della stessa. Bisogna valutare bene la grandezza dell’animale adulto, anche se è ancora un cucciolo, poiché potrebbe raggiungere una taglia molto grande e ciò renderebbe la cuccia troppo stretta.

Ovviamente, la cuccia può essere sostituita negli anni, ma i cani sono molto legati ai propri spazi, pertanto è meglio trovarne una adeguata già da subito.

Inoltre, è fondamentale trovare una cuccia in grado di permettere un’entrata e un’uscita molto agevole, nonché sufficiente spazio all’interno.

Una cuccia poco capiente, infatti, costringe il cane ad assumere posizioni posturali errate, con conseguenti possibili problematiche alla schiena ed alle articolazioni.

I materiali

Un altro fattore importante da valutare per la scelta della cuccia perfetta è il materiale di realizzazione. Come già spiegato, i modelli da interno e da esterno si differenziano anche per i materiali.

In genere, per le cucce da esterno si tende a preferire il legno oppure la plastica, in base alla zona climatica. Infatti, queste ultime sono perfette per le zone umide e piovose, poiché non assorbono l’umidità.

Tuttavia, quelle in legno offrono un miglior isolamento dal freddo, pertanto sono da prediligere in caso di clima rigido.

Per le cucce da interno, invece, la priorità dovrebbe essere la comodità, pertanto bisogna scegliere soluzioni per consentire al cane di riposare al meglio. Alcune cucce sono realizzate in stoffa o in feltro, e garantiscono un ottimo rapporto qualità prezzo, mentre altre sono in pelle o alcantara, più pregiate ma non molto resistenti.

Ci sono, inoltre, delle opzioni rigide, in plastica, da completare con cuscini e/o coperte per renderle più accoglienti.