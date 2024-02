Cyberbullismo, Paramount crea iniziativa a scuola

di Antonio Jr. Orrico

L’allarme è sempre lo stesso. Ma oggi il cyberbullismo rappresenta una minaccia ancora più preoccupante. Secondo l’Osservatorio che si occupa del disagio giovanile, sulla base di una ricerca nelle scuole italiane, almeno un adolescente su cinque è stato vittima di bullismo o cyberbullismo. Proprio per questo Super!, brand di intrattenimento di Paramount Italia dedicato a bambini e ragazzi, ha inaugurato un’iniziativa da perseguire in ambito scolastico.

Infatti, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, mercoledì 7 febbraio, è stato organizzato un incontro con gli studenti all’istituto primario Carla Fracci di Milano. Ad essere protagonista, sarà la creator pugliese Iris Di Domenico, talent della Stardust House, per registrare 5 videoclip che andranno in onda uno al giorno durante la settimana da oggi al 10 febbraio su Super!

L’obiettivo è informare e sensibilizzare sulle tematiche della violenza (anche quella di genere) le ragazze e i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado e gli adulti di riferimento.

Il brand Super! si è sempre presentato al suo pubblico come luogo sicuro dove potersi informare lavorando quindi per far conoscere e contrastare il fenomeno.

“Veicoliamo contenuti capaci di interpretare la realtà e di raccontarla con il giusto linguaggio adatto ai ragazzi.” ha dichiarato Cecilia Padula, VP Kids & Family, Brand Head South Europe, Middle East and Africa Paramount.