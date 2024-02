Vacanze in camping, la soluzione ideale per le prossime ferie

di Redazione ZON

Camping, una soluzione confortevole a prezzi accessibili, per chi ama le vacanze in mezzo alla natura.

Nell’arco di mezzo secolo le aree adibite al campeggio si sono evolute tantissimo, in Italia come all’estero. Servizi igienici in comune, tende e camper parcheggiati sulle piazzole non sono le uniche opzioni a disposizione del pubblico.

Oggi gran parte dei camping e villaggi sono dotati di ogni comfort, al punto che alcuni non hanno niente da invidiare alle più sofisticate strutture alberghiere. Di seguito tutto quello che serve conoscere per fare le vacanze in campeggio durante le prossime ferie.

Campeggi in Italia, una soluzione intelligente e all’insegna del divertimento

Villaggi e campeggi non sono più mete esclusive per chi cerca l’avventura. Sempre più strutture offrono cucine e bagno privato, pertanto sono adatte anche a famiglie con bambini al seguito, persone anziane (purché in buone condizioni di salute) e single che vogliono godersi la natura in relax.

Nei camping più attrezzati, inoltre, sono disponibili aree riservate al gioco e agli animali domestici, centri estetici, SPA, hammam, bar e perfino ristoranti a pensione completa per chi non vuole cucinare.

Sono presenti anche servizi di animazione e piscine, specialmente nei periodi di alta stagione e nelle località con ingresso in spiaggia o a pochi km dal mare. Per accedervi è quasi sempre richiesta la prenotazione anticipata: sui siti dedicati ai campeggi si trovano tutte le informazioni al riguardo.

Come funzionano i servizi igienici nei camping village tradizionali?

Nei luoghi dove si sosta in tende, carrelli-tende, roulotte o autocaravan senza toilette, gli utenti hanno due possibilità: accontentarsi di campings con servizi condivisi oppure prenotare in una struttura dove sia presente una piazzola con bagni ad uso privato. Per conoscere chi offre questo servizio basta fare una ricerca sui siti per campeggi più autorevoli.

Tipologie di attrezzature da campeggio ammissibili

All’interno di campeggi e villaggi è possibile sostare in diversi tipi di alloggio. Ecco quali sono:

tende, carrelli-tende e tende da tetto

roulotte

camper

camper van

bungalow e case mobili.

Le ultime due sono da considerarsi opzioni GlamPing (Glamour Camping), perfette per chi non vuole rinunciare all’estetica e alle comodità (condizionatore e riscaldamento inclusi, in molti casi), ma ama stare in mezzo alla natura. La differenza tra l’una e l’altra risiede delle fondamenta: nel bungalow sono fisse, mentre nella casa mobile no.

Camping areas, le regole da rispettare

Come in ogni struttura condivisa con altre persone, anche in qui esistono delle norme da seguire. Oltre al dovere di utilizzare gli ingressi indicati dalla segnaletica del luogo e al divieto di sosta in aree non autorizzate, in campeggio non è permesso entrare con l’automobile.

Un altro aspetto importante riguarda gli orari del silenzio, generalmente compresi tra le 14.00 e le 16.00 e tra le 23.00 e le 7.30. In tali fasce non è possibile parlare ad alta voce, dedicarsi ad attività rumorose, né ascoltare la radio o la TV ad alto volume.

Da non dimenticare i limiti relativi alla velocità dei veicoli a motore che possono stare nel villaggio camping: non deve superare i 10 km/h. Ingresso e uscita dei mezzi sono consentiti solo nelle fasce della giornata previste dal regolamento.

Campings, soluzioni per tutte le tasche

I prezzi possono variare in base alla stagione (bassa, media, alta), alla località e, soprattutto, al tipo di alloggio. Si può spendere giornalmente da pochi euro per un piccolo spazio in tenda a qualche centinaio di euro per sistemazioni di lusso a 4 o 5 stelle in bungalow o case mobili.

Si può risparmiare tramite le convenzioni con associazioni previo tesseramento e pagamento di una quota annuale, anche se le offerte non sono valide per i periodi ad alta affluenza. Altrimenti, le strade per contenere le spese sono l’early booking (prenotazione diversi mesi prima) e le offerte last minute.

In definitiva, dove cercare campeggi in zona?

La mappa campeggi cartacea non è più l’unico strumento per trovare aree adibite al camping: oggi moltissime strutture hanno un website dov’è possibile consultare servizi e offerte. Basta utilizzare la funzione trova camping e impostare i filtri in base alle esigenze personali.

Anche i comparatori online permettono di cercare soluzioni in linea con le proprie preferenze. Spesso le ricerche si possono fare in più lingue: gli utenti tedeschi o inglesi, per esempio, possono digitare le parole chiave “campingplatz italien” o “camping in italy” per vedere, in pochi secondi, tutti i risultati. In caso di dubbi o inconvenienti in fase di prenotazione, la maggior parte di campeggi sono reperibili tramite un form contatti, via e-mail o telefono.