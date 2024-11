Porta Ovest, Annunziata: “I lavori saranno ultimati entro la Primavera del 2025”

di Redazione ZON

«Per Porta Ovest ho imparato ormai a non fare previsioni per diversi motivi che tutti conoscono. Veniamo da un sopralluogo per valutare come veicolare tutto il traffico nella maniera più ordinata possibile. Si pensa che, per la primavera, tutto sarà finito».

È quanto ha dichiarato Andrea Annunziata, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, incalzato dai giornalisti sul tema specifico di Porta Ovest. L’intervento è avvenuto durante la presentazione di “Amalfi Coast Cruise Terminal”, il nuovo hub crocieristico nel porto di Salerno, tenutasi ieri mattina presso la Stazione Marittima, come riportato dal quotidiano “Il Mattino”.

Annunziata ha sottolineato le difficoltà incontrate nel corso dei lavori, ma si è mostrato fiducioso sulla conclusione dell’opera entro la primavera del 2025. Il progetto di Porta Ovest è strategico per migliorare la viabilità e l’accesso al porto di Salerno, consentendo un flusso di traffico più ordinato ed efficiente.

La realizzazione di questo importante snodo infrastrutturale rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo economico e logistico dell’area, in particolare in vista dell’incremento delle attività legate al nuovo terminal crocieristico.