All’Estadio do Dragao va in scena Porto-Chelsea, le due “sorprese” di questa edizione. Conceição perde Olivera, Tuchel verso il doppio centravanti

Le due outsider di questa edizione si sfidano in un doppio scontro che promette scintille, il Porto sa calarsi bene nel ruolo della sfavorita e il Chelsea si ritrova d’avanti una ghiottissima occasione per tornare tra le prime quattro d’Europa.

QUI PORTO – Conceição è costretto a rinunciare a due giocatori chiave: Sergio Olivera, squalificato, e Taremi. La coppia d’attacco sarà formata da Marega e Luis Diaz. A centrocampo Otavio prenderà il posto di Sergio Olivera al fianco di Uribe, sulla destra confermatissimo Corona mentre a sinistra giocherà Grujic.

QUI CHELSEA – Dopo la brutta sconfitta in campionato contro il West Bromwich Albion, che ha interrotto l’imbattibilità dei londinesi da quando è arrivato Tuchel, il Chelsea vuole subito ripartire. In dubbio Zyech per noie muscolari, il tecnico tedesco si affiderà, probabilmente, al doppio attaccante. Werner e Giroud insieme dal primo minuto, supportati da Mount sulla trequarti. Ancora out Kantè, i due centrali di centrocampo saranno Jorginho e Kovacic con James e Alonso sugli esterni.

Le probabili formazioni

Porto (4-4-2): Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu; Grujić, Uribe, Otávio, Corona; Luis Diáz, Marega. All. Conceição

Chelsea (3-4-1-2): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Jorginho, Kovačić, Alonso; Mount, Giroud, Werner. All. Tuchel