Questa sera andrà in scena il match di recupero della terza giornata di Serie A tra Juventus e Napoli. Per Pirlo emergenza rientrata in difesa

Juventus-Napoli vede finalmente la luce. Questa sera allo Stadium di Torino andrà in scena il tanto atteso match di recupero valido per la terza giornata di Serie A. Per Pirlo e i bianconeri la gara è uno snodo cruciale della stagione. Gattuso, trionfando, potrebbe mettere una seria ipoteca sulla qualificazione in Champions League.

QUI JUVENTUS – Per Pirlo pare rientrata l’emergenza in difesa. I bianconeri dovrebbero affidarsi a Szczesny tra i pali con la linea difensiva a 4 composta da Cuadrado, De Ligt, Chiellini e Danilo. A centrocampo spazio a Chiesa, Bentancur e Rabiot con McKennie che ha riguadagnato la fiducia del mister. Anche Dybala dovrebbe partire titolare dopo le polemiche degli scorsi giorni, al fianco di Cristiano Ronaldo.

QUI NAPOLI – Gattuso ritrova i suoi uomini migliori per la gara contro la Juventus. Ospina pare recuperato e dovrebbe partire titolare al posto di Meret. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Di Lorenzo a destra, Koulibaly e Rrahmani al centro ed Hysaj sull’out di sinistra. Si rivede Demme a centrocampo a dare equilibrio al fianco di Fabian Ruiz. In attacco fondamentale il recupero di Lozano che dovrebbe partire titolare al fianco di Zielinski ed Insigne alle spalle di Mertens che parte favorito su Osimhen.

Le probabili formazioni del match

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

A disp. Buffon, Pinsoglio, Demiral, Frabotta, Alex Sandro, Dragusin, Di Pardo, Fagioli, Ramsey, Kulusevski, Morata. Indisponibili: Bonucci, Bernardeschi, Arthur.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. All. Gattuso.

A disp. Meret, Contini, Mario Rui, Maksimovic, Manolas, Bakayoko, Elmas, Lobotka, Politano, Osimhen, Petagna, Cioffi. Indisponibili: Ghoulam.

Arbitro: Mariani di Aprilia.