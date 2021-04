Stasera in tv andrà in onda il film ispirato alla saga di Jurassik Park e Indiana Jones: scopriamo insieme il titolo e alcune curiosità

Stasera in tv, a partire dalle ore 21.20, su Italia1, andrà in onda il reboot del franchise di King Kong: Kong – Skull Island. Nel 2017, il regista Jordan Vogt-Roberts, ispirandosi a pellicole cult come la saga di “Jurassik Park” e “Indiana Jones”, ha dato vita ad una creatura di ben 32 metri. Sapete il perchè il queste dimensioni? Il regista e i produttori sapevano già che nel 2020 sarebbe uscito l’attesissimo film “Godzilla vs Kong” e quindi, per non sfigurare con l’altezza enorme di Godzilla, si è pensato di aumentare l’altezza della scimmia gigante.

Trama

Dopo un salto temporale nel 1944 che anticipa la presenza di una scimmia gigante in un’isola apparentemente deserta nel sud del Pacifico, arriviamo al 1973. L’ex capitano del Servizio Aereo Speciale britannico viene assunto dall’agente del governo per guidare una spedizione per esplorare e creare una mappa di un’isola, nota come l’Isola del Teschio. Al gruppo si unisce anche la fotoreporter pacifista Mason Weaver, che crede che la spedizione scientifica sia in realtà una copertura di un’operazione militare segreta.

Arrivati all’Isola del Teschio, gli uomini cominciano a lanciare esplosivi per determinare la consistenza del terreno. Sorpresi, scoprono che l’isola è cava all’interno, e si sviluppa in grandi profondità. All’improvviso, gli elicotteri vengono attaccati e distrutti da un gorilla alto ben 32 metri. I superstiti si ritrovano divisi in due gruppi posti in due luoghi differenti sul territorio dell’isola, e l’unica speranza per essere salvati è raggiungere la squadra di rifornimento che si farà trovare dopo tre giorni nella parte settentrionale dell’isola. Riusciranno a salvarsi? Per scoprirlo, collegatevi stasera in tv su Italia1 alle 21.20. Buona visione!