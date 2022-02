Poste Italiane torna ad assumere, ricerca urgente di Postini

Nel Nordest scarseggiano i postini. Sfatato l’altro mito del posto fisso. A Verona così come a Torino e Bolzano mancano i portalettere. Il mestiere del Postino non era mai stato così ricercato. In verità le lettere sono poche, visto il boom dell‘e-commerce e quindi dei pacchi da recapitare, fatto sta che Poste Italiane ha deciso di intervenire con nuove assunzioni.

Un anno di contratto a 1100 euro al mese, possessori della patente di guida e almeno diplomati alla scuola media superiore. Questi i requisiti per poter accedere in azienda. Particolari disagi sono da segnalare nel torinese dove, in questi giorni, si sono registrati diversi disservizi.

Pacchi in ritardo, bollette scadute e quotidiani e riviste in arrivo nei giorni successivi l’uscita. Ritardi che sono aumentati sempre di più fino a creare un caos non solo tra i privati, ma anche tra le aziende.

Oltre alla logistica tradizionale, la distribuzione di Poste può contare sulla rete Punto Poste:

La rete Punto Poste è composta da Punti di ritiro – attività commerciali che offrono i servizi di ritiro e spedizione pacchi – e Locker, punti self-service con orari di apertura estesi. Tabaccherie, bar, cartolerie, edicole e negozi KiPoint sono a disposizione per rendere più facile il ritiro. La rete si amplia anche in stazioni di benzina, centri commerciali, stazioni ferroviarie e uffici posta.

Detto questo speriamo che questa opportunità di lavoro venga colta e si possa intervenire sull’annosa questione della corrispondenza in ritardo.