Uomini e Donne: le anticipazioni della puntata di oggi 11 febbraio

Ultimo appuntamento settimanale del dating show Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Di seguito le anticipazioni del programma ideato e condotto da Maria De Filippi.

Partendo dalle dame del trono over, parliamo di Gemma Galgani, una delle protagoniste indiscusse. La donna non sta certo attraversando un bel periodo, poichè tutte le sue frequentazioni risultano delle complete delusioni. Prima Leonardo, poi Stefano, e infine Massimiliano, che ha deciso di concentrarsi e conoscere meglio solo Nadia.

La nostra Gemma però non si arrende: pare infatti che sia in arrivo per lei un nuovo cavaliere: sarà la volta buona? E chissà cosa ne penserà l’opinionista Tina Cipollari, sua ‘acerrima nemica’.

Anche Ida Plantano dovrebbe essere al centro dell’attenzione quest’oggi. La dama attualmente sta continuando la sua frequentazione con Alessandro, ma stando alle anticipazioni de Il vicolo delle news, la puntata potrebbe concludersi con un bel colpo di scena. Si tratterà probabilmente di un’accesa lite tra Armando Incarnato e Biagio Di Maro, due cavalieri molto chiacchierati del parterre femminile. Cosa sarà successo tra i due?

Nessuna nuova invece sui giovani corteggiatori e tronisti della versione classica di Uomini e Donne. Dopo l’entrata in studio di Samuele e Roberta, coppia che si è formata proprio nel programma, su chi dei ragazzi verrà puntata l’attenzione?