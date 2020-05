Poste Italiane-Microsoft: siglato l’accordo per la trasformazione digitale

Amministratore Delegato M. Del Fante annuncia in un video-messaggio ai dipendenti trasformazione digitale per Poste Italiane grazie a Microsoft

Si tratta di un piano quinquennale di Microsoft, che prevede un investimento pari a 1,5 miliardi, darà 10.000 nuove opportunità di lavoro e genererà 9 miliardi di indotto, secondo le stime del Politecnico di Milano.

Il progetto soprannominato “Ambizione Italia #digitalRestart” prevede di continuare la trasformazione digitale avviata da Poste Italiane per i suoi prodotti, con l’utilizzo di piattaforme digitali Microsoft, e rinnovamento della rete degli uffici postali. Ora la mission dell’ulteriore collaborazione di Microsoft e Poste Italiane è l‘ampliamento dei servizi di innovazione tecnologica e digitale per imprese e pubbliche amministrazioni, puntando sul Cloud Computing, sulla diffusione dell’intelligenza artificiale, sulla creazione di programmi di formazione digitale e reskilling per accrescere il potenziale delle aziende italiane e migliorare i servizi ai cittadini.

L’accordo tra le due aziende leader darà luogo alla creazione di una Regione Data Center a Milano, che rappresenterà un grosso vantaggio per le imprese italiane e per l’ecosistema tecnologico. Le piattaforme Cloud di Microsoft hanno già dato una risposta efficiente in un periodo, in cui l’introduzione di nuovi modelli di lavoro, come lo smart working sono stati necessari. E su questa trasformazione culturale nei nuovi rapporti tra cittadini, servizi, pubbliche amministrazioni e imprese che la nuvola di microsoft può determinare un cambiamento di importanti dimensioni.

Microsoft, inoltre, si impegna a fornire nuova formazione su competenze digitali e intelligenza artificiale a tutte le scuole di ogni ordine e grado ed inoltre, con la collaborazione di Fondazione Mondo Digitale, alla realizzazione di attività di training e rilascio di certificazioni tramite il Partner Academy Program.

