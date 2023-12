Praga, una sparatoria all’Università fa 10 morti

di Riccardo Manfredelli

E’ di almeno 10 morti e una trentina di feriti, di cui 9 in modo grave, il bilancio della sparatoria che questo pomeriggio si è verificata all’interno della Facoltà di Lettere, Filosofia ed Arte dell’Università di Praga. L’attentatore, di cui ancora non si conoscono le generalità, avrebbe aperto il fuoco dal quarto piano della struttura; la Polizia, intervenuta a seguito di una segnalazione, lo ha quindi identificato e neutralizzato.

Le perlustrazioni portate avanti dagli agenti hanno escluso la presenza di complici all’interno dell’Università: la maggior parte degli studenti e del personale tecnico-amministrativo è già stata fatta evacuare.

“Scioccato” per quanto accaduto si è detto, tramite X, il sindaco di Praga Bohuslav Svoboda, mentre il ministro dell’Interno ceco Vi’t Rakusan, atteso sul luogo della sparatoria, ha confermato che al momento non esiste alcun ulteriore imminente pericolo per la popolazione che si trova in prossimità della centralissima zona universitaria. Un’arteria che è stata immediatamente chiusa al traffico: deviati anche autobus e tram.