“Un Professore”, Gassmann conferma la terza stagione

di Riccardo Manfredelli

Questa sera in prima serata su Raiuno andranno in onda gli episodi conclusivi della seconda stagione, ma il professor Dante Balestra tornerà presto in cattedra per le sue ormai irrinunciabili lezioni di filosofia: rispondendo alla domanda di un telespettatore sui social, Alessandro Gassmann ha ufficiosamente confermato che il terzo ciclo di episodi di “Un Professore” è già in fase di scrittura.

Una notizia che fa certamente felici i circa 3 milioni di telespettatori che stasera rimarranno incollati allo schermo fino all’ultima sequenza, un ideale tintinnio della campanella che sancisce l’inizio della vacanze estive per studenti e personale del Liceo “Galilei” di Roma, per scoprire come si evolverà la storia tra Mimmo (Domenico Cuomo) e Simone (Nicolas Maupas), con il primo in procinto di entrare in un programma di protezione testimoni, e in apprensione per lo stato di salute del prof. Balestra che negli ultimi due episodi in onda subito dopo “Affari Tuoi”, sarà sottoposto a un intervento di urgenza. Quel che è già possibile anticiparvi è che gli sceneggiatori di “Un Professore” ci risparmieranno il tragico finale rifilato dalla serie “madre” (il format iberico “Merlin” prevede la morte del protagonista sotto i ferri) e che, anzi, tra Dante (Gassmann) e Anita (Claudia Pandolfi) ci sarà un riavvicinamento.