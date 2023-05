Praising you: testo e traduzione del singolo di Rita Ora ft. Fatboy Slim

di Tiara Operno

Miscela una delle artiste britanniche più amate del XXI secolo, acclamata dalla critica e con oltre 10 miliardi di stream, Rita Ora, al Dj che ha fatto la storia dell’EDM, Fatboy Slim, e scoppia l’irresistibile Praising You (feat. Fatboy Slim).

La rielaborazione dell’inno di culto nominato Grammy-topping, che ha campionato “Take Yo’ Praise” di Camille Yarbrough celebra il suo 25° anniversario quest’anno.



Praising You (feat. Fatboy Slim) mantiene il classico riff pianoforte e il feel-good chorus dell’originale, introducendo la versione di Rita Ora della storia – una deliziosa metafora per la natura intrecciata dell’amore.



Il singolo anticipa il nuovo album, prodotto da Oak Felder (Ariana Grande, Nicki Minaj, Alicia Keys, Usher) in uscita il 14 Luglio.

A questo link è possibile veder il video ufficiale del singolo di Rita Ora ft. Fatboy Slim

TESTO DI PRASING YOU

I’ve been gone for a minute

Been low key with my business

Askin’, “Rita, who is it? Is it true?” (Is it true?)

I’ve been takin’ off every weekend

You and I in our feelings

‘Cause the high’s so much better with you (With you)

Oh, my God, been a hell of a ride

But you feel like a religion, ah ooh

And who knew love would leave me feelin’ this good?

I have to praise you like I should

I have to praise you (Oh-oh-oh, hey)

I have to praise you (Oh-oh-oh, hey)

I have to praise you (Oh-oh-oh, hey)

I have to praise you like I should

Now it’s four in the morning

And it never gets boring

Friends, they shut up about it, I can’t stop

It’s written all over my face

You got me realigning my faith

That’s the kinda thing that needs praise

Ohhh, I

Oh, my God, been a hell of a ride

But you feel like a religion, ah ooh

And who knew love would leave me feelin’ this good?

I have to praise you like I should

I have to praise you, have to praise you (Oh-oh-oh, hey)

I have to praise you (Oh-oh-oh, hey)

I have to praise you (Oh-oh-oh, hey)

I have to praise you like I should

Don’t know, don’t know what you do

But I’m a-a-always praising you

Don’t know, don’t know what you do

But I’m a-a-always praising you

Don’t know, don’t know what you do

But I’m a-a-always praising you

Don’t know, don’t know what you do

But I’m a-a-always praising you

I have to

I have to praise you (Oh-oh-oh, hey)

I have to praise you (Oh-oh-oh, hey)

I have to praise you (Oh-oh-oh, hey)

I have to praise you like I should

I have to praise you (Oh-oh-oh, hey)

(But I’m a-a-always praising you)

I have to praise you (Oh-oh-oh, hey)

(But I’m a-a-always praising you)

I have to praise you (Oh-oh-oh, hey)

(But I’m a-a-always praising you)

I have to praise you like I should

TRADUZIONE

Sono stato via per un minuto

Sono stato di basso profilo con i miei affari

Chiedendo: “Rita, chi è? È vero?” (È vero?)

Me ne vado ogni fine settimana

Tu ed io nei nostri sentimenti

Perché lo sballo è molto meglio con te (con te)

Oh, mio Dio, è stata una corsa infernale

Ma ti senti come una religione, ah ooh

E chi sapeva che l’amore mi avrebbe fatto sentire così bene?

Devo lodarti come dovrei

Devo lodarti (Oh-oh-oh, ehi)

Devo lodarti (Oh-oh-oh, ehi)

Devo lodarti (Oh-oh-oh, ehi)

Devo lodarti come dovrei

Ora sono le quattro del mattino

E non annoia mai

Amici, stanno zitti, non riesco a fermarmi

Ce l’ho scritto su tutta la faccia

Mi hai fatto riallineare la mia fede

Questo è il tipo di cosa che ha bisogno di elogi

Ohhh, io

Oh, mio Dio, è stata una corsa infernale

Ma ti senti come una religione, ah ooh

E chi sapeva che l’amore mi avrebbe fatto sentire così bene?

Devo lodarti come dovrei

Devo lodarti, devo lodarti (Oh-oh-oh, ehi)

Devo lodarti (Oh-oh-oh, ehi)

Devo lodarti (Oh-oh-oh, ehi)

Devo lodarti come dovrei

Non so, non so cosa fai

Ma ti lodo sempre

Non so, non so cosa fai

Ma ti lodo sempre

Non so, non so cosa fai

Ma ti lodo sempre

Non so, non so cosa fai

Ma ti lodo semprO

Devo

Devo lodarti (Oh-oh-oh, ehi)

Devo lodarti (Oh-oh-oh, ehi)

Devo lodarti (Oh-oh-oh, ehi)

Devo lodarti come dovrei

Devo lodarti (Oh-oh-oh, ehi)

(Ma ti lodo sempre)

Devo lodarti (Oh-oh-oh, ehi)

(Ma ti lodo sempre)

Devo lodarti (Oh-oh-oh, ehi)

(Ma ti lodo sempre)

Devo lodarti come dovrei