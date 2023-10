Premio Nobel per l’Economia 2023 a Claudia Goldin

di Rita Milione

Alla professoressa Claudia Goldin è stato assegnato il Premio Nobel per l’Economia 2023, lo ha annunciato l’Accademia reale svedese delle Scienze. Goldin, si legge nelle motivazioni, ha scoperto i fattori chiave delle differenze di genere nel mercato del lavoro. Il prestigioso premio, formalmente noto come Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memoria di Alfred Nobel, è l’ultimo dei premi Nobel di quest’anno e vale 11 milioni di corone svedesi. Il riconoscimento è stato conferito a Goldin “per aver fatto progredire la nostra comprensione dei risultati del mercato del lavoro femminile”.

Premio Nobel

E’ un’onorificenza di valore mondiale attribuita annualmente a personalità viventi che si sono distinte nei diversi campi dello scibile umano, apportando «i maggiori benefici all’umanità» per le loro ricerche, scoperte e invenzioni, per le opere letterarie, per l’impegno in favore della pace mondiale. Il metodo di selezione dei vincitori dei premi è sostanzialmente identico per tutte le branche.

Il Comitato una volta all’anno (generalmente nel mese di settembre di un anno per la premiazione dell’anno successivo) invia ad alcune persone selezionate, generalmente personalità esperte nel proprio settore, una lettera chiedendo di indicare una persona meritevole di vincere il premio nel proprio ramo. Il Comitato provvede quindi a raccogliere le candidature, e da queste seleziona la lista di persone che vengono effettivamente nominate per il premio. La lista dei nominati viene mantenuta segreta per un periodo di cinquanta anni.

Il vincitore viene eletto da comitati ad hoc afferenti a diversi enti a seconda della disciplina:

per i Nobel per la fisica, per la chimica e per l’economia, il premio viene assegnato dal rispettivo Comitato Nobel composto da membri dell’Accademia reale svedese delle scienze;

per il Nobel per la fisiologia e la medicina, il premio viene assegnato dall’Assemblea Nobel formata da membri dell’Istituto Karolinska;

per il Nobel per la letteratura, il premio viene assegnato dal Comitato Nobel composto da membri dell’Accademia svedese;

per il Nobel per la pace, il premio viene assegnato dal Comitato per il Nobel norvegese composto da membri selezionati dallo Storting, il parlamento monocamerale norvegese.

Il vincitore (o i vincitori, che possono essere fino a tre per ogni disciplina) viene stabilito con voto maggioritario, non appellabile: il nome viene annunciato immediatamente dopo il voto.