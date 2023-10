Le slot online più popolari in Italia 2023: Dove trovarle?

di Redazione ZON

Vieni alla scoperta dei titoli più amati in fatto di slot online. Abbiamo creato una classifica dei migliori casinò online dove puoi trovarle e divertirti

Se sei alla ricerca di una delle più amate slot online in circolazione, questo articolo fa per te.

Abbiamo analizzato i trend di mercato, ascoltato la voce di molti giocatori. Quindi, abbiamo composto una lista delle migliori slot online nel panorama del gioco d’azzardo a distanza. Ad ognuno di questi titoli abbiamo abbinato ad alcuni siti che le mettono a disposizione.

Il miglior sito per queste slot machine risulta essere Jackpot City, che propone un catalogo molto fornito, oltre alla slot machine in questione, ed un bonus veramente ottimo.

Non perdere di vista anche gli altri casinò online che ti consigliamo, perché tutti ti offrono dei vantaggi particolari.

Senza ulteriore indugio, andiamo alla scoperta delle migliori opzioni, quando è il momento di giocare alle slot online.

Top siti slot machine online

1. Jackpot City (Blood Suckers): miglior casinò per le slot machine in Italia

Pro:

Oltre 400 slot online;

Bonus di benvenuto fino a 400€;

Pacchetto iniziale da 1200€;

40 free spin in omaggio;

Assistenza clienti con live chat;

Numero di licenza AAMS: 15243.

Contro:

Poche slot, ma grandi fornitori

Al primo posto abbiamo scelto Jackpot City, un nome che potrebbe suonare poco familiare alle orecchie dei giocatori italiani. Tale casinò online, infatti, è arrivato nel nostro Paese solo nel 2022, pur essendo stato lanciato, a livello internazionale, nel 1998.

Comunque sia, grazie ad un sapiente uso dei bonus di benvenuto, ed un palinsesto certamente ridotto, ma di qualità, sta conoscendo un notevole successo anche qui da noi.

Slot machine disponibili: 4.7/5

Certamente il pezzo forte di Jackpot City non è il palinsesto, che può contare pur sempre su più di 400 slot online.

Questo casinò online è perfetto, però, se vuoi giocare a Blood Suckers. Questa slot machine è a tema mistero, ed è caratterizzata da simboli vampireschi. Tra cui spicchi d’aglio, acqua benedetta, e 4 vampiri differenti.

Nel game bonus, attivato dalla presenza di 3 scatter in linea, sulla griglia, dovrai scegliere le tombe giuste. Potresti trovarci dentro dei premi fantastici!

In generale, si tratta di una slot machine molto popolare per via del suo alto RTP (sfiora il 98%, un dato altissimo!), sebbene presenti poche funzionalità extra.

Bonus di benvenuto: 5/5

Se volessi iscriverti a Jackpot City, potrai trovare una grande gratificazione nel bonus di benvenuto. Questo propone il 100% del primo deposito, fino a 400€ + 40 giri gratis.

Sorpresa delle sorprese, potrai sfruttare questa promo sui primi 3 depositi, per un totale potenziale di 1200€ e 120 free spin.

Dovrai sbloccare il bonus giocando per 1 volta il tuo deposito, poi avrai un Fun Bonus. Ciò significa che dovrai rigiocarlo per 35 volte, se vorrai prelevare le eventuali vincite.

Altre offerte: 4.9/5

Non sono molte le promozioni alternative al welcome bonus, su Jackpot City.

Però, se effettui una ricarica tra sabato e domenica, potrai ottenere una maggiorazione del 50% fino a 200€.

Da non sottovalutare, poi, la “Pioggia di Free Spins”, attiva dal giovedì al venerdì, grazie alla quale puoi ottenere fino a 60 giri gratuiti. Non dovrai fare altro che depositare un minimo di 10€, e avrai 30 free spin per volta.

Metodi di pagamento: 4.8/5

Per movimentare il tuo conto gioco, potrai usare:

Carte di credito Visa e Mastercard, Postepay

Bonifici bancari

Paysafecard, OnShop

eWallet quali Paypal, Skrill e Neteller

Potrai depositare un minimo di 10€, ed anche il prelievo ha la stessa cifra minima.

Il tempo di accredito è abbastanza veloce, a seconda della metodologia utilizzata, si va da 24 a 72 ore lavorative.

Votazione finale: 5/5

Scopri Blood Suckers grazie al bonus da 400€ di Jackpot City!

2. NetBet (Book of Ra Deluxe): miglior catalogo slot

Welcome bonus da 600€ + 200 free spin;

10€ in bonus senza deposito;

Oltre 1000 slot online;

Licenza ADM numero 15015.

Contro:

Layout non ammodernato.

NetBet è la nostra seconda scelta, grazie ad un palinsesto molto profondo, adatto agli amanti della serie di “Book of”.

Si tratta di un casinò online nato nel 2008, con sede a Roma, gestito da BPG Srl. Ciò lo rende un operatore con grande esperienza, avendo ottenuto la licenza ADM (ex AAMS), proprio nell’anno della sua fondazione.

Slot machine disponibili: 5/5

Il bouquet di slot machine che ci propone NetBet è davvero molto ben fornito, ed infatti mette a disposizione dei suoi iscritti più di 1000 titoli. Potrai trovare slot a 3 rulli, a 5 rulli e con jackpot.

Se ti interessa giocare alle slot della serie “Book of”, questo casinò è ciò che fa per te. Oltre alla capostipite Book of Ra, potrai trovare anche altri titoli del capolavoro di Novomatic. Pensiamo, ad esempio, a Book of Ra Deluxe, una rivisitazione della prima storica slot a tema egizio.

I simboli di questa popolare slot online sono il famoso libro di Ra, l’esploratore, lo scarabeo, il sarcofago e la statuetta di Iside. La slot ha un RTP nella media (circa 95%), una volatilità alta, e 10 linee di pagamento.

Potrai anche trovare alternative convincenti, come le varianti di Book of Gold, Book of Dead, o Book of Gods.

Bonus di benvenuto: 4.8/5

Il welcome bonus che ci offre NetBet è diviso in 3 parti. Per prima cosa, puoi avere 10€ in soldi gratis senza deposito, già al momento dell’iscrizione.

Sul primo deposito potrai anche avere una maggiorazione del 100%, fino a 600€.

Alla convalida del tuo conto gioco, otterrai anche 100 giri gratuiti.

L’intero importo del bonus viene in Fun Bonus, per cui dovrai rigiocarlo per 45 volte, e diventerà Real Bonus. Dovrai rigiocare una ulteriore volta il Bonus Reale, se vorrai richiedere un prelievo.

Altre offerte: 4.8/5

Di volta in volta potrai trovare delle promozioni giornaliere, se volessi iscriverti a NetBet.

Ad esempio, al momento della redazione, è disponibile il bonus “Slot della Settimana”, che ti regala fino a 25 free spin, se fai un deposito di almeno 10€.

Torna sempre sulla pagina delle promo, per scoprire quelle attive in questo momento.

Metodi di pagamento: 4.6/5

Per effettuare un deposito, o richiedere un prelievo, puoi scegliere tra:

Carte di credito Visa e Mastercard, e prepagate Postepay

Bonifici

Paysafecard

eWallet di Paypal, Skrill e Neteller

Il deposito minimo è di 10€, ed i prelievi hanno lo stesso minimo.

Il tempo di accredito dipende dallo strumento utilizzato, e può essere di 2-10 giorni lavorativi.

Votazione finale: 4.8/5

Sfrutta il bonus senza deposito di 10€ su NetBet!

Pro:

Bonus fino a 200€ + 50 free spin;

Più di 1000 slot machine;

Avvincenti slot in esclusiva;

Slot con jackpot altissimi;

Slot races disponibili;

Licenza ADM numero 15026.

Contro:

Nessuno bonus benvenuto casinò.

Per la terza posizione abbiamo pensato a Bwin, grande operatore austriaco nato nel 1997, ed arrivato in Italia nel 2007.

Riesce ad incontrare il favore dei giocatori italiani per via delle sue tante meravigliose slot machine in esclusiva, in un catalogo composto da parecchi slot machine. Tra queste, vale la pena citare una serie a tema mitologico, che su Bwin trova ampio spazio.

Slot machine disponibili: 5/5

Nel palinsesto che propone Bwin, potrai divertirti con oltre 1000 slot online di tutti i tipi, a 3 rulli, a 5 rulli, con infinite linee di pagamento o con layout particolari.

Grande attenzione viene data alle slot in esclusiva, che su Bwin trovano ampio spazio. Tra queste, moltissime hanno dei jackpot da capogiro, per cui potrai tentare la fortuna a tante coloratissime slot machine.

Punto di forza del catalogo è indubbiamente la serie di slot Age of the Gods, molto amata dai giocatori. Per questo, la casa di produzione, Playtech, ha creato molti seguiti, dando vita ad una vera e propria saga a tema mitologico.

I simboli di questa slot machine sono diverse divinità dell’Olimpo, il logo della slot, un elmo e le carte A, K, Q. Allineando tutti e 5 gli dèi della slot attiverai la modalità “Pantheon of Power”, che dà diritto ad una vincita x200.

La slot ha una griglia classica a 5 rulli, e 20 linee di pagamento. La puntata minima è di 0,20€. Ottenendo 3 simboli scatter, verrà attivato il Game Bonus.

Bonus di benvenuto: 4.5/5

Il welcome bonus offerto da Bwin mette in campo 200€ e 50 free spin per la slot machine Book of Ra Deluxe.

Offre anche dei bonus per chi vuole giocare sulle altre sezioni del sito:

Offerta di benvenuto poker: 100% fino a €300

Bonus multiple: ricevi una maggiorazione per ogni multiple prematch

Peccato però la mancanza di un vero bonus benvenuto per il suo sito scommesse.

Altre offerte: 4.7/5

Se dal punto di vista del bonus di benvenuto Bwin non fa abbastanza, ci sono ulteriori buone promozioni di cui ti puoi avvalere.

Ad esempio, potrai partecipare ad una delle numerose slot races giornaliere. Vengono assegnati 100, 200 o 500 free spin ad ogni partecipante. Chi vince di più, alla slot machine in questione, va più in alto in classifica.

I primi 10 classificati ricevono di giri gratis, da 25 per il primo a 5 per gli arrivati tra il 5° ed il 10° posto.

Metodi di pagamento: 4.7/5

Se vuoi depositare o prelevare, hai diversi modi di farlo. Puoi avvalerti di:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

PayPal, Skrill

ePay, Paysafecard

Trustly, Apple Pay, PromoCode

Bonifico

Potrai depositare e prelevare la stessa cifra minima, ovvero 10€. L’accredito necessita di un piccolo periodo di elaborazione, e poi ci vorranno 3-5 giorni lavorativi.

Votazione finale: 4.8/5

Visita il sito per ottenere i 30 free spin di Bwin!

Pro:

Perfetto welcome bonus per amanti di slot online;

550 free spin totali;

Bonus senza deposito disponibile;

1500+ slot machine;

Licenza AAMS numero 15023.

Contro:

Sito sbilanciato sul poker.

PokerStars è la nostra quarta posizione, tra i migliori siti per le slot machine. Malgrado sia un operatore che si concerta sul poker, nel corso del tempo ha ampliato la sua offerta, proponendo un catalogo di slot di altissimo livello.

Nato nel 2001, ad oggi conta circa 50 milioni di iscritti in tutto il mondo, I giocatori lo apprezzano in particolare il suo bonus di benvenuto, interamente diretto alle slot online.

Slot machine disponibili: 4.8/5

Il palinsesto di PokerStars consta di più di 1500 slot machine, una quantità molto elevata, sebbene non sia la più alta del panorama.

Tra queste, molto spazio viene concesso alla popolare slot gallina, ovvero Fowl Play Gold, e ad i suoi diversi seguiti, come ad esempio Fowl Play Centurion e Fowl Play London.

La più famosa slot gallina mette in campo un layout a 5 rulli e 3 righe, con un’ambientazione rurale, ed un sonoro molto divertente.

I simboli principali sono il lupo, il gallo, il pulcino e l’uovo d’oro. La presenza di 3 o più simboli scatter, nella slot gallina, attiva la divertente funzionalità del Game Bonus, in cui dovrai far deporre delle uova a 3 galline, e sperare di ottenere una vincita incredibile.

Bonus di benvenuto: 5/5

Se volessi iscriverti a PokerStars, potresti ottenere un ottimo bonus di benvenuto slot, interamente dedicato alle slot machine.

Avrai prima di tutto un bonus senza deposito, e otterrai 50 free spin senza deposito non appena termina il processo di registrazione.

A seconda di quanto deposito, poi, avrai un tot di giri gratis. Nello specifico, inserendo l’apposito codice bonus:

Depositando 20€, avrai 200 giri gratuiti;

Versando 30€, otterrai 300 free spin;

Con un deposito di 50€, avrai 500 giri gratis.

Il bonus e le eventuali vincite possono essere prelevate dopo aver guadagnato 1 punto bonus per ogni € di bonus ricevuto.

Altre offerte: 4.4/5

Le promozioni alternative, su PokerStars, sono molto esigue, viene infatti preferito il poker.

Alcuni giorni, però, potrebbero essere disponibili promo che assegnano free spin. Ogni domenica, completando una missione del casinò online, potrai ottenere fino a 100 free spin.

Metodi di pagamento: 4.6/5

PokerStars mette a disposizione diversi modi per depositare, quali:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

PayPal, Skrill, Neteller

Ricarica Cash PokerStars.it

Apple Pay

Rapid Transfer, bonifici

Paysafecard, Neosurf

Potrai depositare un minimo di 10€, cifra identica per il prelievo minimo.

Il tempo di accredito va da 3 a 10 giorni lavorativi.

Votazione finale: 4.6/5

Ottieni i 550 free spin di PokerStars e gioca a tutte le slot che vuoi!

5. William Hill (Twin Spin): migliori promo alternative per le slot online

Pro:

Vantaggiosissime promozioni alternative;

Welcome bonus da 1020€ e 200 giri gratis;

Circa 200 slot machine;

Casinò online con altissima reputazione;

Licenza ADM (ex AAMS) numero 15038.

Contro:

Pagine del casinò online piuttosto confusionarie.

Al quinto posto della nostra classifica troviamo William Hill, famosissimo bookmaker inglese nato nel 1934 per le scommesse ippiche.

Nel corso degli anni ha saputo reinventarsi, aggiungendo sport e sezioni alternative. Tra queste, vale la pena citare il casinò online, che porta con sé un ottimo bonus di benvenuto e tante favolose promo alternative.

Slot machine disponibili: 4.5/5

Il palinsesto di slot machine messo a disposizione da William Hill è piuttosto ristretto, dato che consta solamente di 200 titoli. Sebbene siano relativamente pochi, sono di ottima fattura, e si tratta comunque di una quantità abbastanza alta.

Se ti addentrerai nel catalogo di questo bookmaker scoprirai che è perfetto per gli amanti di Twin Spin. Questa popolare slot machine infatti, è disponibile, insieme ad alcuni seguiti ed imitazioni, nelle pagine di William Hill.

Si tratta di un ottimo prodotto tra la serie di slot da bar, con 5 rulli, 3 righe, e 243 linee di pagamento. Essendo un classico da bar, i simboli sono quelli del slot machine retrò, la campana, le ciliegie, il numero 7, il simbolo del “bar”, il diamante.

Come tutte le vecchie slot da bar, anche questa non ha un jackpot, invenzione dei casinò di Las Vegas. Sono assenti anche simboli scatter e, con essi, i Bonus Game. L’unica funzionalità speciale è il Twin Reel, in cui aumentano i rulli sulla griglia.

Bonus di benvenuto: 4.7/5

Il welcome bonus di William Hill è molto intrigante. Si parte da un bonus senza deposito di 200 free spin, che puoi ottenere al momento della verifica della tua identità.

Effettuando un versamento, poi, potrai ottenere fino a 1000€, in base all’importo che versi.

Infine, potrai ottenere 20€ in Game Bonus, che vengono concessi al primo giro su una slot machine Playtech.

La porzione principale della promozione va sbloccata con un rollover di 35x, poi lo dovrai rigiocare una ulteriore volta, se lo vorrai prelevare.

Altre offerte: 4.8/5

Potrai avvalerti della promo “Caccia all’Oro”, provando ad ottenere fino a 500€ in bonus cash ogni giorno.

Dal lunedì alla domenica, poi, giocando ai prodotti indicati da William Hill, potrai ottenere da un minimo di 5 free spin, ad un massimo di 50€ cash.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Se vorrai depositare o prelevare, puoi usare:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay, Diners Club

Bonifico

PayPal, Skrill, Neteller

ePay, Paysafecard

Potrai depositare un minimo di 10€, e prelevare un minimo di 5€. L’accredito è abbastanza veloce, e impiega 1-5 giorni lavorativi.

Votazione finale: 4.5/5

Richiedi subito il bonus da 1020€ e comincia a divertirti su William Hill!

Analisi dei siti per le slot online

Slot machine disponibili

Per capire quanto è buono il palinsesto di uno di questi casinò online, siamo andati a vedere la quantità e la qualità delle slot. È anche importante che questi prodotti abbraccino una vasta gamma di forme, a 3 o a 5 rulli, con jackpot, o in esclusiva.

Bonus di benvenuto e ulteriori offerte

Il bonus di benvenuto offerto è un grande strumento per attirare utenti. Perciò, abbiamo dato la priorità ad operatori che avessero dei bonus di rilevante importo, che fossero facili da utilizzare, e con termini equi. Una cifra minore, ma con condizioni meno stringenti, è sempre preferibile ad una cifra più alta e con condizioni stringenti.

Metodi di pagamento

Poter optare per diverse metodologie di pagamento è sempre un punto a favore, vista la disponibilità di alternative sul mercato. La nostra priorità dunque è andata a casinò online che mettono a disposizione delle modalità di pagamento conosciute, legali, e tracciabili.

Altri fattori

Non ci siamo limitati a confrontare i casinò online per le caratteristiche di cui sopra, ma anche per ulteriori elementi. Ad esempio, il possesso di una licenza ADM, la sicurezza della connessione al sito, o la gradevolezza dell’interfaccia grafica della piattaforma. Si tratta di peculiarità che migliorano l‘esperienza vissuta dal giocatore.

Come mai Jackpot City è al primo posto?

La prima posizione della nostra classifica è occupata da Jackpot City per via di alcuni buoni motivi, ovvero:

Hai la possibilità di scegliere tra una selezione di 400 fantastiche slot machine, con luci, colori e effetti sonori favolosi;

Il welcome bonus offre il 100% fino a 400€ + 50 giri gratis. Potrai sfruttare questa offerta per 3 volte, per un totale di 1200€ e 150 free spin;

Il sito web ha una connessione sicura, frutto di un protocollo di crittografia SSL, certificato da Cloudflare Inc.;

Si tratta di un casinò online legale, essendo provvisto di una licenza ADM, che lo abilita ad offrire possibilità di gioco a distanza;

Le modalità di pagamento con cui puoi ricaricare il tuo conto di gioco sono sicure, tracciabili e legali;

Ha molta esperienza nel settore, essendo attivo dal lontano 1998.

Perché registrarsi ad uno dei siti con le migliori slot online?

Se hai deciso di tentare la fortuna con le slot online, ci sono degli ottimi motivi per cui dovresti scegliere uno dei casinò online che ti abbiamo proposto:

Sui migliori casino online italiani troverai tutte le slot online più popolari del momento, da Book of Ra Deluxe a Fowl Play Gold, la famosa slot gallina, o le amatissime slot a tema avventura;

Propongono dei bonus di benvenuto ricchissimi, e particolarmente adatti per giocare alle slot online;

Hanno tutti delle connessioni sicure, e con dei protocolli di crittografia SSL certificati da certificate authority terze e di grande affidabilità;

Le interfacce grafiche dei relativi siti web sono molto gradevoli, e al passo coi tempi. Inoltre, i colori della piattaforma sono scelti in modo da non disturbare la visuale del giocatore.

Domande frequenti sui migliori casinò con slot online

Le slot machine sono truccate?

Assolutamente no, le slot machine non sono truccate. Possiamo affermare ciò, in virtù del fatto che, per i requisiti richiesti dall’ADM, le slot devono avere incorporato un RNG. Questo è un software che fa estrarre solamente numeri casuali, per il funzionamento delle macchinette da bar, e ciò evita eventuali manipolazioni.

Per poter ottenere una licenza ADM (ex AAMS), gli operatori devono presentare solo slot machine certificate, ed esporre, mese per mese, la tabella delle vincite reali.

Come funzionano le slot online?

Tutte le slot, da bar o no, hanno un layout a griglia, che di solito è 5×3, ovvero 5 rulli e 3 righe, su cui si formano le linee di pagamento. Sui rulli compaiono i simboli, che sono in linea con il tema della slot in questione.

Il software della slot è caratterizzato da una percentuale RTP, che indica la percentuale di denaro che “torna” al giocatore, sotto forma di vincite in un dato periodo di tempo, e dalla volatilità.

Quest’ultimo parametro indica le modalità in cui avvengono gli spin vincenti. Una volatilità alta, ad esempio, indica vincite più rare, ma più corpose.

Qual è la migliore slot machine online?

Non c’è una risposta facile alla domanda sulla migliore slot machine online, nel mondo del gioco d’azzardo. In genere, i giocatori italiani sembrano prediligere slot come quelle della serie di Book of, e quelle a tema avventura.

Però, in linea di massima, le migliori slot online sono quelle con un RTP alto, e con una volatilità media. Grazie al primo, saprai che la slot tratterrà una percentuale minima dei tuoi soldi. Una volatilità media permette vincite mediamente frequenti, di importi comunque soddisfacenti.

Confrontiamo i migliori 5 siti slot online

Jackpot City: la città dei jackpot offre 400€ e 40 giri gratis sul primi 3 depositi. Ciò potrebbe portare il pacchetto iniziale a 1200€ + 120 free spin. Nel palinsesto, poi, ha messo oltre 400 titoli di slot machine più popolari. I modi per depositare e prelevare sono in buona quantità, e presenta una licenza AAMS, cosa che lo rende legale.

NetBet: mette in campo un bonus di benvenuto fino a 600€ + 200 giri gratuiti. Oltre a ciò, potrai avere anche un bonus senza deposito di 10€. Li potrai sfruttare su una delle 1000 slot machine che puoi trovare nel catalogo di questo casinò online. L’assistenza clienti è di ottimo livello, e consta di molti canali di comunicazione.

Bwin: propone un bonus di 200€ e 50 free spin per Book of Ra Deluxe. Ci sono anche offerte dedicate alle scommesse sportive e alla sala poker. Nel catalogo potrai trovare oltre 1000 titoli, prodotti dai più famosi software provider del settore.

PokerStars: il bonus di benvenuto promosso da PokerStars è uno dei migliori, se sei intenzionato a giocare alle slot. Offre infatti fino a 550 free spin, che potrai utilizzare su una delle oltre 1400 slot machine. Le modalità di pagamento messe a disposizione sono moltissime, ed i limiti minimi sono abbastanza esigui.

William Hill: il welcome bonus può regalarti fino a 1020€ e 200 free spin. Nel palinsesto potrai trovare circa 200 slot online, una quantità abbastanza esigua, ma la qualità qui è molto alta. Potrai affidarti mani e piedi a questo operatore, che ha dalla sua un’altissima reputazione, ed una lunghissima esperienza.

Processo di iscrizione nei migliori siti slot

Potresti, a questo punto, avere voglia di cominciare a giocare ad una delle slot di cui ti abbiamo parlato.

Per farlo, dovrai creare un account, ed effettuare un deposito. Abbiamo preparato per te una guida che prende ad esempio il form di registrazione di Jackpot City.

Primo Step: Entrare sul sito scelto

Accedi a Jackpotcitycasino.it;

Fai clic, o tap, sul tasto in alto a destra “Registrati”;

Digita il tuo codice fiscale, oppure attendi che sia il calcolatore automatico a generarlo.

Secondo Step: Digitare i dati personali

Immetti i dati richiesti;

Inventa un nome utente, una password, e seleziona una domanda di sicurezza;

Scrivi un indirizzo di posta elettronica, ed un recapito telefonico;

Digita il tuo indirizzo di residenza, ed i dati di un documento in corso di validità.

Step Finale: Conferme e deposito

Informati sul contratto di gioco, sui termini e condizioni, e sul rispetto della privacy;

Fai clic, o tap, su “Registrati”;

Conferma il tuo indirizzo mail ed effettua il login;

Vai all’area della cassa, seleziona un modo per depositare e digita i dati richiesti;

Scrivi l’importo che vuoi versare;

Conferma la transazione ed inizierà il divertimento!

Conclusioni sulle migliori slot machine in Italia

Siamo al termine della nostra guida alle migliori casino online per giocare alle slot online in Italia.

Prima di tutto, abbiamo cercato quali fossero le slot più popolari, e poi abbiamo analizzato i casinò online che le mettono a disposizione.

La nostra prima scelta è Jackpot City, che offre un bonus di benvenuto molto ricco, ed un palinsesto abbastanza ristretto, ma di elevata qualità.

Cerca di dare un’occhiata anche agli altri casinò che ti abbiamo presentato, perché possono offrire dei vantaggi irripetibili.

Cerca, infine, di giocare in modo responsabile, e non puntare più di quanto puoi permetterti.