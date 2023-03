“PretenDiamo legalità”: la Polizia di Stato incontra gli studenti del salernitano

di Redazione ZON

Lunedì 27 marzo 2023, alla presenza del Questore di Salerno, si è svolto l’ultimo incontro formativo del progetto concorso PretenDiamo Legalità, che ha visto come primi protagonisti gli studenti dell’Istituto Comprensivo Rita levi Montalcini di Salerno ed in modalità live streaming alcuni alunni degli Istituti scolastici della provincia di Salerno.

L’iniziativa, finalizzata a promuovere il valore della legalità attraverso i temi del rispetto delle regole, del corretto utilizzo della rete internet e della Costituzione, quest’anno ha scelto di puntare anche sull’importanza della tutela dell’ambiente, invitando gli studenti a riflettere sui 17 obiettivi dell’agenda 2030, definiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile del pianeta.

Gli incontri didattici di PretenDiamo Legalità sono stati tenuti dal Vice Questore Aggiunto dr. Vincenzo Alagia, dal Medico Principale dr. Nunziomattia Buonomo, dall’Assistente Capo C. Giuseppina Valeria Berardi, dall’Agt. Claudia Re, dall’Agt. Deborah Fausto e dall’Agt. Pierfrancesco Caragnano.

Al termine dell’attività formativa si procederà alla seconda fase ossia quella concorsuale attraverso la produzione di elaborati. In funzione delle categorie di partecipazione, “scuola primaria” e “scuola secondaria di primo e secondo grado”, gli alunni potranno presentare elaborati di testo, elaborati di arti figurative con tecniche varie (manifesti, fotografie, disegni, dipinti, collage, plastici…), video o spot nonché graphic novel avente come protagonista il Commissario Mascherpa impegnato nella risoluzione di un’indagine.

Gli elaborati degli studenti che parteciperanno alle diverse categorie, vincitori del concorso in ambito provinciale, avranno l’opportunità di concorrere alla fase nazionale.