Roccapiemonte: presto sul territorio centraline per la ricarica auto elettriche

di Redazione ZON

Il Comune di Roccapiemonte ha approvato in Giunta Comunale l’atto di indirizzo che prevede la realizzazione sul territorio locale di reti ed impianti di centraline per la ricarica dei veicoli ad energia elettrica.

“Era uno degli obiettivi di questa Amministrazione. Un argomento inserito nel nostro programma elettorale e che stiamo cercando di realizzare il prima possibile perché il futuro non aspetta e non possiamo farci trovare impreparati rispetto all’innovazione tecnologica che viaggia spedita giorno per giorno” hanno dichiarato il Sindaco Carmine Pagano e l’Assessore all’ambiente Annabella Ferrentino.

Lo sviluppo della mobilità ad energia elettrica, all’interno del territorio comunale, permetterà fondamentali benefici per l’ambiente, così da avvicinare ancor più Roccapiemonte all’ambizioso obiettivo di Città Green entro il 2030.

“Abbiamo creato appositamente un logo, Rocca 2030, che accompagna la comunicazione del nostro Ente – continua Pagano – già da qualche mese. Auspichiamo che Roccapiemonte diventi sempre più una cittadina ecosostenibile, dall’anima verde, ma senza tralasciare le opportunità di migliorarsi a livello strutturale, fornendo risposte chiare ai cittadini. In questo discorso vanno inserite anche altre novità, come il progetto “Sport di tutti – parchi” che prevede l’installazione di nuove aree attrezzate in cofinanziamento con altri comuni. Inoltre, siamo prossimi ad approvare il nuovo Puc, con la speranza poi, grazie ai fondi PNRR, di intervenire per dare nuova linfa a tutta la comunità”.