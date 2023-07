Prime Day Amazon 2023: tutti gli smartphone da non perdere

di Rita Milione

Cos’è Amazon Prime Day? È l’evento di shopping annuale di Amazon solo per i clienti Prime, che include offerte incredibili su marchi internazionali e locali. Quarantotto ore in cui sarà possibile acquistare numerosi articoli a prezzi vantaggiosi, dall’abbigliamento alla tecnologia e dai prodotti per la cura del corpo agli accessori per lo sport.

I migliori smartphone del Prime Day 2023

Tra le migliori offerte dell’Amazon Prime Day 2023 non mancano quelle legate agli smartphone, vediamole insieme:

Samsung Galaxy A54 5G: 369 € Smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro: 279,90 € Oppo Find X5: 529,99 € Poco X4 Gt 5G: 279,90 € Smartphone Motorola Moto Edge 30 Fusion: 435,35 € Nothing Phone (1): 329,99 € Motorola moto e32s: 107 € Realme Gt Master Edition: 229,99 € Gigaset E290: 37,99 € Smartphone Xiaomi 13 Lite: 338,99 € Poco M5: 149 € Blackview BV7200: 203 € Smartphone Poco X4 Pro: 269 € Smartphone Google Pixel 7 Pro: 759 € Smartphone Oppo A54s: 159,99 € Smartphone Oppo A16: 119,99 € Smartphone Realme C55: 159,99 € Smartphone Honor Magic 5 Lite: 299,90 € Xiaomi 12: 449,90 € Smartphone Nokia X30: 399,99 €

Le altre offerte del Prime Day Amazon e come partecipare

Per chi vuole esplorare il catalogo delle offerte dell’Amazon Prime Day 2023 c’è la pagina principale dell’evento sul portale di e-commerce. Per partecipare non è necessario essere già membri Amazon Prime da tempo per accedere agli sconti, perché si può attivare un’utenza in modo istantaneo al prezzo di 49,90 euro per un anno di abbonamento o 4,99 euro per un mese, sfruttando anche un periodo di abbonamento gratuito di un mese per valutare il servizio e accalappiare tutti i vantaggi.