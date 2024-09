A Vietri sul Mare il primo educational di influencer con Rebecca Parziale, Jingherly, Chiara Rabbi e Giulia Matera

di Redazione ZON

L’amministrazione comunale di Vietri sul Mare, guidata dal sindaco Giovanni De Simone, è impegnata nella promozione del territorio anche attraverso nuovi strumenti che la comunicazione offre per raggiungere il più alto numero di persone. In questa circostanza, l’attenzione è stata rivolta agli utenti dei social, che costituiscono una platea infinita e rappresentano un bacino che deve essere adeguatamente considerato.

In questo contesto, si è svolto ieri il primo educational di influencer sul territorio vietrese con la partecipazione di Rebecca Parziale, Jingherly, Chiara Rabbi e Giulia Matera, note influencer con centinaia di migliaia di follower sui social media più diffusi.

Grazie all’intuizione del consigliere con delega al turismo Vittorio Mendozzi e alla collaborazione dell’assessore alla ceramica Daniele Benincasa, le influencer sono state ospiti per un giorno nella nostra città, con la possibilità di girare tra i luoghi più iconici di Vietri sul Mare e raccontare tutto sui propri profili social.

Non sono mancati momenti in cui, tra le stradine di Vietri sul Mare, le influencer sono state riconosciute da tanti ragazzi, increduli dell’incontro dal vivo. Tra una visita a Raito per ammirare lo spettacolare paesaggio e un giro per le strade e i suggestivi vicoli di Vietri sul Mare, Rebecca Parziale, Jingherly, Chiara Rabbi e Giulia Matera hanno visitato anche il laboratorio del maestro Franco Raimondi, che ha offerto una dimostrazione dell’arte della lavorazione e del decoro della ceramica.

Non sono mancati, ovviamente, i momenti dedicati alle specialità gastronomiche locali, con pranzi e cene molto apprezzati dalle ospiti.

Hanno contribuito in maniera determinante alla riuscita dell’educational: l’evento “Sentire Mediterraneo” di Parentesi Bio e Inarmo, Hotel La Lucertola, Hotel Bristol, il ristorante Il Risorgimento Costa d’Amalfi, il ristorante Pascalò, l’Associazione Ristoratori Città di Vietri sul Mare Costa d’Amalfi, Vietri Rent, Vietri Sott’ e ’Ngopp, e Vietri in Movement.