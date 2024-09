Al via le scuole e la mensa negli Istituti Comunali di Cava de’ Tirreni

di Redazione ZON

Quest’anno l’Amministrazione Servalli, in particolare l’Assessorato all’Istruzione, ha deciso di anticipare l’inizio del servizio di refezione scolastica negli istituti comunali di Cava de’ Tirreni a lunedì 16 settembre. Questo annuncio segna l’inizio del servizio mensa scolastica Cava de’ Tirreni 16 settembre.

“Credo sia la prima volta che il servizio mensa abbia inizio così in anticipo rispetto agli anni precedenti – afferma l’Assessore all’Istruzione Lorena Iuliano –lo abbiamo deciso per consentire una migliore organizzazione familiare sapendo che chi usufruisce della mensa scolastica ha necessità di questo servizio che protrae la presenza a scuole dei bambini fino alle 16, ed è sicuramente un aiuto importante soprattutto per genitori che lavorano. Ringrazio gli uffici comunali e gli operatori scolastici per il lavoro svolto che ha permesso di offrire un servizio migliore alle famiglie. Buon pranzo e buon inizio a tutti i piccoli studenti!”

Tutte le informazioni relative alla refezione scolastica sono disponibili sulla piattaforma telematica Telemoney al link: https://www.telemoney.cloud/comune-cavadetirreni.