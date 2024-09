Salerno Guiscards, Santoro Creative Hub sarà il Title Sponsor del team volley

di Redazione ZON

Squadra al lavoro tra piscina e palestra, mentre sono ufficiali le conferme di Chiappa e Vitiello. Inoltre, Santoro Creative Hub è il Title Sponsor dei Salerno Guiscards volley.

Con il raduno e i primi allenamenti ha preso il via la stagione 24/25 del team volley della Polisportiva Salerno Guiscards. Una stagione storica per il sodalizio salernitano che avrà l’onore di rappresentare la città di Salerno in un campionato nazionale. Una stagione che si apre nel segno delle novità, non solo legate alla campagna acquisti caratterizzata dall’ingaggio di ben otto nuove giocatrici.

Santoro Creative Hub sarà il Title Sponsor che accompagnerà le foxes in questo primo storico campionato di Serie B2. Proprio nella sede dell’azienda dei fratelli Ivano ed Ernesto Santoro, già l’anno scorso al fianco della Salerno Guiscards, si è ritrovata la squadra con il presidente Pino D’Andrea che ha dato il via alla stagione, ripercorrendo il percorso fatto in questi ultimi anni e dando il benvenuto agli otto nuovi acquisti:

«Ci aspetta un campionato nuovo, sicuramente impegnativo – ha dichiarato il presidente Pino D’Andrea – in cui non si può dare nulla per scontato. L’esperienza in B2 con la Royal nel 2014 mi ha fatto capire tante cose. Non basta la squadra, non bastano i nomi ma serve un ambiente sereno, un gruppo unito ed è importante avere anche uno staff dirigenziale e tecnico importante. Quest’anno partiamo con le nostre forze, con quanto imparato negli anni, e sono sicuro che ci divertiremo. Per vincere ci vuole una squadra unita e in sede di mercato abbiamo scelto le giocatrici tenendo presente anche il lato umano e non solo le qualità tecniche. Siamo davvero contenti, inoltre, di avere al nostro fianco un’azienda importante e consolidata sul territorio come Santoro Creative Hub».

Oltre alla novità del nuovo Title Sponsor, arrivano anche due importanti conferme in chiave mercato. Restano, infatti, a disposizione di coach Paolo Cacace altre due grandi protagoniste della promozione in Serie B2: l’opposto Valentina Vitiello e il libero Cristina Chiappa. Due tasselli importanti, due giocatrici che possono rivestire un ruolo fondamentale dentro e fuori il campo di gioco.

«Sono contentissima di proseguire la mia avventura con questa squadra – ha dichiarato Cristina Chiappa – dopo la splendida promozione ottenuta lo scorso anno perché mi trovo molto bene con la società e con l’allenatore. Quest’anno ci sono tante novità in squadra ma già da questi primi allenamenti ho la sensazione che stia nascendo un gruppo forte, coeso e unito. Obiettivi? È presto per dirlo ma credo che lavorando di squadra potremo toglierci molte soddisfazioni».

«Sono contentissima di riabbracciare questo progetto – ha dichiarato Valentina Vitiello – e di far parte di questa grandissima famiglia che mi ha accolto l’anno scorso e riaccolto quest’anno. Questa prima settimana di allenamenti è stata dura, anche con le doppie sedute che da anni non facevo, però credo che siamo partiti davvero col piede giusto. Sia in piscina sia in palestra ci stiamo allenando bene, tutte insieme, con lo spirito giusto. Sta nascendo un grande gruppo e questo potrà fare la differenza».

Nella piscina della Polisportiva Siulp e naturalmente alla palestra Senatore, le foxes hanno così iniziato il duro lavoro che le porterà all’esordio in campionato. Ad affiancare coach Paolo Cacace, oltre il confermato preparatore atletico Pierpaolo Coscia, ci sono i due assistant coach Roberto D’Orso e Alessandro De Santis, arrivati quest’anno nella famiglia Guiscards.

Per quanto riguarda il programma, anche in questa settimana le ragazze si divideranno tra piscina e palestra mentre a breve saranno ufficializzati anche i primi test amichevoli. Da ricordare che il campionato di Serie B2 inizierà il prossimo 12 ottobre con le foxes che ospiteranno alla Senatore la Volley World Napoli.