Procedura di infrazione europea: cosa succede all’Italia?

di Rita Milione

La Commissione europea aprirà una procedura di infrazione nei confronti di sette Paesi, tra cui l’Italia, per disavanzo eccessivo. Ogni Stato membro dovrà ora negoziare con Bruxelles un piano di risanamento dei conti pubblici.

Cos’è una procedura d’infrazione

La procedura d’infrazione costituisce uno strumento indispensabile per garantire il rispetto e l’effettività del diritto dell’Unione. La decisione relativa al suo avvio è una competenza esclusiva della Commissione, la quale, esercitando un potere discrezionale, può agire su denuncia di privati, sulla base di un’interrogazione parlamentare o di propria iniziativa.

Ecco cosa comporta questo per il nostro Paese e non solo: Bruxelles ha fatto sapere che il prossimo autunno verrà aperta una procedura per Italia, Francia, Belgio, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia a causa dell’eccessivo deficit. Tra le norme da rispettare per non incorrere in un contenzioso con le istituzioni europee ci sono infatti anche quelle del Patto di stabilità, che fissano i parametri economici delle politiche di bilancio dei Paesi membri.

“Con il boom di deficit indotto dalle misure eccezionali non potevamo certo pensare di stare sotto il 3%”, ha commentato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

Giorgetti ha assicurato che in testa alle priorità del governo rimane comunque il taglio del cuneo fiscale, una misura a cui andrà dedicata una sostanziale fetta delle risorse a disposizione nella prossima Manovra a cui inizierà a lavorare alla fine dell’estate.