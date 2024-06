EURO 2024: le 3 squadre favorite per la vittoria

di Redazione ZON

Il torneo calcistico EURO 2024 è iniziato da pochi giorni. Ecco le 3 squadre candidate per il titolo: Germania, Francia e Inghilterra.

La manifestazione EURO 2024 è iniziata lo scorso 14 giugno. La fase a gironi è in pieno svolgimento, queste prime partite hanno confermato i pronostici della vigilia sulle tre squadre date come probabili alla vittoria: Germania, Francia e Inghilterra. Le quote scommesse Europei pubblicate dai Bookmakers parlano chiaro, una delle tre diventerà campione. Minore la considerazione per le altre Nazionali, d’altronde tedeschi, francesi e inglesi dispongono delle rose più complete e ricche di talenti. A Portogallo, Spagna e Italia spetta il ruolo di outsider.

La Germania padrona di casa

Nelle prime due uscite all’Europeo, i ragazzi di Julian Nagelsmann hanno vinto e convinto. Già qualificati per gli ottavi, possono contare sul grande tifo del pubblico di casa in tutti gli stadi di EURO 2024. Dopo i fallimenti ai Mondiali 2018 e 2022, con la Germania eliminata ai gironi, il giovane ct ha dato il via ad una rivoluzione, affiancando a giocatori esperti del livello di Gundogan, Neuer, Rudiger, Kimmich e Kroos, giovani talentuosi come Musiala, Wirtz e Pavlovic. Un mix esplosivo che fanno della nazionale tedesca una delle tre candidate alla vittoria.

La Francia vice campione del Mondo

I Blues si presentano all’Europeo dopo aver vinto tutte le partite del girone di qualificazione, pareggiandone una soltanto. Molteplici le soluzioni a disposizione del ct Didier Deschamps, vista l’ampiezza della rosa. I transalpini possono vantare giocatori del calibro di Maignan, Theo Hernandez, Pavard, Thuram, Rabiot, Upamecano, Griezmann e Mbappé. Il nuovo centravanti del Real Madrid si è infortunato nel corso del primo match, ci sarà comunque nelle gare che contano. Dopo aver perso la finale con il Portogallo nel 2016, il commissario tecnico francese punta a vincere l’unico trofeo che gli manca da allenatore.

L’Inghilterra vice campione d’Europa

Uscita sconfitta in finale ad Euro 2020 a Wembley contro l’Italia ai rigori, la Nazionale dei Tre Leoni è in cerca di rivincita. Vuole fare meglio dell’ultima volta, dunque provare a conquistare la coppa. Il ct Southgate può contare su calciatori di caratura internazionale, fra cui Bellingham, protagonista di una grande stagione nel Real Madrid. Non ha bisogno di presentazioni invece il centravanti del Bayern Monaco e capitano delle nazionale inglese, Harry Kane. Foden, Alexander-Arnold e Saka sono altri calciatori da diverso tempo protagonisti in Premier League ed in Champions con i rispettivi club. L’obiettivo è portare a casa finalmente un trofeo che manca dal titolo mondiale del 1966.