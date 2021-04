Il Parco dei Principi stende il tappeto rosso allo spettacolo: Psg-Manchester City primo atto. Ce la fanno Verratti e De Bruyne

Psg-Manchester City è la costellazione più bella nel cielo della Champions League. Un solo posto per la finale, Pochettino contro Guardiola si incontrano nuovamente e questa volta la posta in palio è ancora più alta.

QUI PSG – I parigini recuperano Verratti, che avrà il compito di posizionarsi tra le linee e dare man forte in entrambe le fasi. Sulla destra si rivede Florenzi, ancora Diallo sul versante opposto. Nessun dubbio per il tridente offensivo, lo stesso che ha regalato emozioni contro il Bayern Monaco: Di Maria, Neymar, Mbappé, con libertà di muoversi in tutto il campo.

QUI MANCHESTER CITY – Guardiola ha la squadra al completo, guidata dalla stella De Bruyne, che ha smaltito l’infortunio rimediato nelle settimane passate. Solito sistema a due facce, che cambia dalla fase di impostazione (a tre) alla fase difensiva (a quattro). Cancelo dovrebbe avere la meglio su Zinchenko, ma resta l’unico ballottaggio della vigilia. In avanti dovrebbero alternarsi Bernardo Silva e De Bruyne in base all’evoluzione del gioco, con Foden da una parte e Mahrez dall’altra.

Dove vedere il match

Psg-Manchester City sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport Uno, Sky Sport Football e in streaming su Now Tv alle ore 21.00.

Le probabili formazioni

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappé. All. Pochettino

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo;De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Bernardo Silva, Foden. All. Guardiola