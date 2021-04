Oroscopo Branko di oggi: 28 Aprile 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Branko di oggi i e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Il noto astrologo ha consultato le stelle e il suo oroscopo è stato diffuso come sempre dal quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente Rds.

Oroscopo di oggi del 28 Aprile 2021: Ariete

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Venere è sempre qui, la Luna anche oggi è contraria però potrebbe avere anche una funzione di sollecitazione: svegliarvi dal vostro sonno invernale obbligandovi a cercare l’amore se non lo avete ancora. Ci sono sempre possibilità di grandi cambiamenti, un certo passato sarà portato via dalla forza di Marte in Cancro. Le stelle costruiscono per un ponte verso la felicità.

Oroscopo Branko di oggi del 28 Aprile 2021: Toro

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno del Toro.

Questa è la seconda fase lunare della vostra luna piena: collaborazioni, associazioni, matrimonio, altri rapporti stretti, un momento di crisi anche con i vostri parenti. E’ un momento di caos. Una grande porzione di amore per voi da parte di Venere e di Marte.