Quirinale: il centrodestra propone una rosa dei nomi

Le prossime ore saranno decisive al Quirinale. Si teme che un mancato accordo sul “trasloco” del premier Mario Draghi al Colle metta a rischio la legislatura e porti alle elezioni anticipate.

Cosa è successo ieri?

Dopo le 672 schede bianche della prima, si annuncia al buio anche la seconda votazione per la Presidenza della Repubblica, oggi dalle 15.

Quirinale: qual è la situazione, oggi?

Manca un candidato eleggibile con la maggior parte dei due terzi ma al momento non c’è un accordo nemmeno su un nome che possa, eventualmente, essere votato a maggioranza assoluta a partire da giovedì. La giornata di oggi è, quindi, un’altra giornata ricca di incontri e contatti frenetici, a partire dalla riunione dei grandi elettori della Lega, convocati da Matteo Salvini alle 10.

Trattativa sull’esecutivo

Di trattativa sull’esecutivo Salvini non vuole parlare.

In una nota, infatti, la Lega precisa:

“Non è in corso alcuna trattativa tra il Senatore Matteo Salvini e il Presidente del Consiglio Mario Draghi a proposito di un presunto rimpasto. È infondato e irrispettoso per il Senatore Salvini e per il Presidente Draghi immaginare che in questa fase-anziché discutere di temi reali come caro-energia, inflazione, scenari internazionali, opere pubbliche o Covid-siano impegnati a parlare di equilibri di governo”.

Draghi e Salvini

“Il Senatore Salvini è al lavoro su alcuni nomi-donne e uomini-di altissimo profilo. Nessuna confusione né perdite di tempo: la Lega vuole essere garante di stabilità, responsabilità e concretezza”.

Il premier ieri, nel giorno dell’avvio delle votazioni, ha deciso di assumere quell’iniziativa politica che, da più parti, era stata sollecitata per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. E lo ha fatto a partire da un colloquio con il Leader della Lega.

Draghi avrebbe chiesto: “Quali sono le intenzioni dei partiti?”

Lo scopo dei colloqui sarebbe quello di sapere in modo diretto dai leader cosa si aspettano da lui.

Stando alle affermazioni del leader della Lega, Draghi non avrebbe fornito alcuna garanzia sul governo e su un patto da qui a fine legislatura.

Mario Draghi ed Enrico Letta

“Il mio ruolo è proteggere Mario Draghi ed è assolutamente importante averlo nelle istituzioni del Paese”, ha detto il segretario del Pd Enrico Letta.

Inoltre, in un’intervista alla Cnbc, ha aggiunto di considerare il premier ed ex presidente della Bce, “un asset straordinario”.

Il centrodestra propone la “rosa dei nomi“:

1)Elisabetta Casellati;

2)Marcello Pera;

3)Letizia Moratti;

4)Carlo Nordio.